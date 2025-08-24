Chủ tịch nước và Thủ tướng gặp mặt đại biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân

(VTC News) -

Sáng 24/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp Nhân dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chủ tịch nước Lương Cường tham dự hội nghị.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành cơ quan Trung ương tham dự hội nghị.

Hội nghị có sự tham dự của 300 đại biểu đến từ 34 tỉnh, thành phố. Trong đó có đại biểu tiêu biểu đại diện cho giai cấp công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nhân sĩ, trí thức, người cao tuổi, doanh nhân, các vị chức sắc của 16 tôn giáo; đại biểu đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; đại biểu đại diện cho 41/53 dân tộc thiểu số trên cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Ngô Thanh Hoa, sinh năm 1930, dân tộc Hoa là người cao tuổi nhất. Đại biểu Hồ Phương Linh, sinh năm 2008, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Hà Tĩnh là đại biểu nhỏ tuổi nhất.

Cuộc gặp mặt là dịp để mỗi đại biểu cùng ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc và cũng là dịp để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến, đóng góp to lớn các giai tầng trong xã hội, của đồng bào chiến sĩ, các dân tộc, tôn giáo và cộng đồng người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, hòa bình, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chủ trì hội nghị.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam lắng nghe những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các nhân sĩ, trí thức, các chức sắc, tôn giáo và kiều bào; đồng thời chia sẻ một số thông tin về tình hình trong nước và quốc tế thời gian qua.

Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết; tạo hiệu ứng lan tỏa, truyền cảm hứng, góp phần tạo khí thế mới, động lực mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.