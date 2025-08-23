Thủ tướng: Các cơ quan rà soát tổng thể, phân loại biên chế

(VTC News) -

Yêu cầu trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu kết luận cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng uỷ Chính phủ và Chính phủ để đánh giá tình hình sau 2 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, chiều 23/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng nhấn mạnh việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là cuộc cách mạng về tổ chức, sắp xếp lại giang sơn nhằm trang bị hành trang mới, tạo khí thế, động lực mới để cả nước bước vào kỷ nguyên mới, phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng.

Thủ tướng đánh giá, việc vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp cơ bản "thuận buồm xuôi gió", đang đi vào ổn định, đáp ứng đúng, trúng với nguyện vọng của nhân dân, giải quyết được những khó khăn, vướng mắc trong quá trình phát triển.

Cho rằng đây là việc lớn và khó nên trong quá trình thực hiện, khó tránh khỏi những vướng mắc, Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục rà soát, tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc để bộ máy đơn vị hành chính, nhất là ở cấp xã hoạt động trơn tru, đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Về thể chế, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trên cơ sở các luật, nghị quyết đã có, tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh, đảm bảo đủ cơ sở pháp lý, quy định để có cơ sở, căn cứ thực hiện,

"Các cơ quan tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, không để tồn đọng, chậm trễ; việc này phải đặt lên hàng đầu, giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đây cũng là nguồn lực, động lực cho sự phát triển", Thủ tướng lưu ý.

Về tổ chức và biên chế, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ tiếp tục hướng dẫn làm sao cho phù hợp, trơn tru, vận hành hiệu quả nhất. Ông cũng yêu cầu các cơ quan tiến hành rà soát tổng thể, phân loại, trước mắt những vị trí nào thiếu thì cần sớm bổ sung.

Về tăng cường cán bộ của các bộ, ngành xuống địa phương, Thủ tướng quán triệt phải căn cứ nhu cầu của địa phương, từ đó bố trí cán bộ bảo đảm hợp lý trên cơ sở sự điều phối của địa phương, tránh lãng phí, tránh bỏ sót và chồng chéo.

"Các cơ quan liên quan giải quyết dứt điểm, hoàn thành việc chi trả chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức nghỉ sau sắp xếp theo quy định, muộn nhất là ngày 30/8 phải hoàn thành theo chỉ đạo của Bộ Chính trị", Thủ tướng đề cập.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì, tiếp tục hướng dẫn, tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, đảm bảo hợp lý, khoa học, tránh lãng phí, song cũng không để khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, nếu cần phải đề xuất, nếu thừa thì điều chuyển, thiếu phải bổ sung. Bộ Tài chính cũng cần hướng dẫn cho địa phương về thực hiện mua sắm, về thu, chi tài chính, ngân sách.

Nhận định hạ tầng thông tin và hạ tầng số còn đang có những trục trặc, đầu tư manh mún, nhiều đầu mối, Thủ tướng yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ phải chủ trì, bảo đảm kết nối thông suốt, một hệ thống.

Các bộ, ngành phải có cơ sở dữ liệu của bộ, ngành mình, tinh thần là phải "đúng, đủ, sạch, sống; các tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ phải tích cực vào cuộc để hoàn thiện hạ tầng này. Với 17 bộ, ngành có hệ thống thủ tục hành chính phải kết nối, thống nhất, liên thông với nhau.

Trên cơ sở các quy hoạch, kế hoạch, Thủ tướng lưu ý cần xác định định hướng phát triển, khai thác không gian phát triển mới, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mỗi đơn vị cấp xã, cấp tỉnh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu phát huy tinh thần chủ động ở cấp cơ sở; tăng cường tập huấn, hướng dẫn; đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển khoa học công nghệ; xây dựng cơ chế huy động nguồn lực và sớm điều chỉnh những vấn đề chưa hợp lý.

Tại cuộc họp, Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức hội nghị tổng kết chương trình và phong trào thi đua cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi toàn quốc vào ngày 26/8; chuẩn bị, tổ chức thật tốt Triển lãm 80 hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc khai mạc vào ngày 28/8.