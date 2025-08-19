Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18/8 đến ngày 22/8. Lễ đón chính thức diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào sáng 19/8.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck đứng trên bục danh dự, nghe Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường mời Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đây là chuyến thăm cấp cao nhất của lãnh đạo Bhutan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2012.
Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chụp ảnh chung với Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu.
Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck bắt tay trước khi dẫn đầu hai đoàn cấp cao tiến hành hội đàm.
Quang cảnh hội đàm giữa hai đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Bhutan.
Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.
Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck cảm ơn lời chào mừng của Chủ tịch nước Lương Cường và bày tỏ niềm vui khi tới thăm Việt Nam.
Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck chứng kiến lễ ký kết, trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước.
