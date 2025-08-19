Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Quốc vương Bhutan

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 18/8 đến ngày 22/8. Lễ đón chính thức diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào sáng 19/8.