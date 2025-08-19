Thủ tướng: Nhìn lại để tiến xa hơn, kiêu hãnh, vững tin hơn vào tương lai

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập khi phát biểu tại lễ khởi công, khánh thành 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 19/8.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng cho biết tiếp nối những kết quả tích cực, ý nghĩa của lễ khởi công khánh thành đồng loạt 80 dự án, công trình vào ngày 19/4 nhân dịp 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay hòa chung không khí hào hùng của những ngày tháng Tám lịch sử, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng toàn thể người dân dự đại lễ khánh thành khởi công 250 dự án, công trình với tổng mức đầu tư gần 1,3 triệu tỷ đồng (13%GDP).

Sự kiện được truyền hình trực tiếp với 80 điểm cầu tại khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam của Tổ quốc, góp phần đổi mới việc tổ chức các ngày kỷ niệm lớn của đất nước.

Thủ tướng nêu rõ, cách đây 80 năm, dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Nhân dân ta đã làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử - một trong những "chiến công hiển hách” và là thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX, đã lấy chính quyền về tay Nhân dân.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc - kỷ nguyên của độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Thủ tướng khẳng định độc lập này là sự phấn đấu kiên trì, nỗ lực bền bỉ của nhân dân Việt Nam đã giành được, tự do này là sự anh dũng hy sinh trường kỳ kháng chiến của dân ta mà có được, hòa bình này là sự kiên cường bất khuất của cả dân tộc đã dựng lên những chiến công anh hùng trong suốt thế kỷ XX.

"Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống lịch sử, quá khứ oai hùng của cha ông; nhìn lại để càng thêm trân quý và hiểu được giá trị của độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất; nhìn lại để càng thêm trân trọng và biết ơn sự hy sinh anh dũng của các thế hệ đi trước, các anh hùng, liệt sĩ của dân tộc; nhìn lại để tiến xa hơn, trở nên mạnh mẽ, kiêu hãnh và vững tin hơn vào tương lai của dân tộc trong kỷ nguyên mới; nhìn lại để làm tiếp các công trình thế kỷ như đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đường sắt đô thị tại Hà Nội và TPHCM...", Thủ tướng nói.

Với tinh thần Cách mạng Tháng Tám bất diệt, hiện nay, nước ta đang nỗ lực tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, quyết tâm hiện thực hóa 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Thủ tướng chỉ rõ, các công trình trọng điểm kinh tế - xã hội được khánh thành, khởi công hôm nay mang nhiều ý nghĩa chiến lược, trong việc "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái" hạ tầng chiến lược của quốc gia.

Cụ thể là góp phần hiện thực hóa tầm nhìn và các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ, hiện đại, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo đột phá về kết nối kinh tế, kết nối vùng, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, tạo công ăn, việc làm, sinh kế cho nhân dân, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của đất nước, tạo ra giá trị gia tăng thương hiệu, giảm chi phí đầu vào, chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa và doanh nghiệp.

Cùng đó, tạo động lực, truyền cảm hứng, khơi dậy khát vọng, làm sâu sắc thêm niềm tự hào, lòng yêu nước, tiếp thêm ý chí quyết tâm, cống hiến xây dựng và phát triển đất nước của mỗi người dân Việt Nam.

"Tôi kỳ vọng, mỗi công trình hôm nay sẽ tiếp tục là những mảnh ghép tô thắm và làm rạng rỡ bức tranh dân tộc Việt Nam 'Độc lập - Tự do - Hòa bình - Thống nhất - Hội nhập - Hùng cường - Phồn vinh - Văn minh - Thịnh vượng'. Hi vọng chúng ta sẽ có thêm những công trình biểu tượng mới của đất nước Việt Nam được bạn bè trong khu vực và trên thế giới nhắc tới; thêm nhiều không gian văn hóa - xã hội sáng tạo để nhân dân được thụ hưởng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia và đồng loạt khởi công các công trình, dự án khác trên cả nước.

Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị liên quan tổ chức quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng các công trình, dự án đã khánh thành hôm nay bảo đảm an toàn, phát huy hiệu quả đầu tư, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Các địa phương khai thác tối đa lợi thế của các dự án để đầu tư quy hoạch, phát triển không gian, hạ tầng mới nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống của người dân, nhất là các gia đình đã nhường đất cho dự án.

Theo Thủ tướng, các địa phương, chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan, đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ pháp lý, đầu tư trang thiết bị, nhân lực, nguồn lực, khẩn trương giải quyết các điều kiện thủ tục hành chính cần thiết để nhanh chóng triển khai thi công, phấn đấu hoàn thành vượt tiến độ, nâng cao chất lượng đã cam kết, sớm đưa các công trình, dự án vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Song song với việc phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, Thủ tướng quán triệt các cấp, các ngành tập trung tháo gỡ các rào cản về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính rườm rà cho người dân và doanh nghiệp. Bảo đảm phân công "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền, để "3 dễ": dễ kiểm tra, dễ đôn đốc, dễ đánh giá.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, trong một không khí đặc biệt, với khí thế hào hùng đặc biệt, nỗ lực đặc biệt, chúng ta sẽ tạo nên những thành quả, những công trình có ý nghĩa và tính chất đặc biệt; tạo đà, tạo lực, tạo khí thế cho tăng trưởng 2 con số vào những năm tiếp theo, thực hiện 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra.

"Với tinh thần đó, tôi chính thức tuyên bố khánh thành, khởi công 250 công trình, dự án để chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân", Thủ tướng phát biểu.