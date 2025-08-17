Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

(VTC News) -

Sáng 17/8, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, Nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Tiếp đó, đoàn đại biểu tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn (Hà Nội).

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Sáng cùng ngày, đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn Đảng ủy Công an Trung ương - Bộ Công an đặt tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.