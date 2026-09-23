Chủ tịch Hà Nội: Nghiên cứu tổng thể, xử lý ngập úng lưu vực sông Bùi, sông Tích

(VTC News) -

Sáng 23/9, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về tình hình và giải pháp tiêu lũ sông Tích, sông Bùi.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, thời gian qua, Hà Nội xuất hiện tình trạng mưa bất thường, gây ngập tại một số khu vực. Tại khu vực nội đô, sau khi mưa kết thúc, với sự vào cuộc của các lực lượng, phương tiện và sự chỉ đạo quyết liệt của các địa phương, nước ngập đã nhanh chóng rút, hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân được khôi phục.

Tuy nhiên, tại khu vực phía Tây thành phố, đến nay một số điểm vẫn ngập sâu, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, đi lại, giao thông và sản xuất của người dân. Đặc biệt, khu vực đường gom Đại lộ Thăng Long, Hạ Bằng, Hòa Lạc vẫn còn ngập, có thời điểm phải phân luồng giao thông.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp.

Theo Chủ tịch thành phố, tình trạng ngập kéo dài không còn đơn thuần do mưa, bởi mưa đã kết thúc nhiều ngày. Qua báo cáo bước đầu, nguyên nhân chủ yếu liên quan đến mực nước sông Tích, sông Bùi dâng cao và lũ từ khu vực Hòa Bình, Phú Thọ đổ về.

“Đây là vấn đề cần được đánh giá nghiêm túc, bởi chỉ một trận mưa lớn như vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, kinh doanh, thậm chí tác động đến việc thu hút đầu tư tại khu vực phía Tây”, ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng cho biết, qua báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, các địa phương và thực tế nhiều năm, tình trạng ngập úng tại lưu vực sông Bùi, sông Tích đã diễn ra thường xuyên, song mật độ, cường độ và thời gian tiêu thoát có xu hướng gia tăng, nhất là trong năm 2026.

Tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó có diễn biến mưa lớn, biến đổi khí hậu và những yếu tố từ thượng nguồn. Trước mắt, các địa phương thuộc lưu vực sông Bùi, sông Tích phải chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra trong mùa mưa năm nay.

Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, khu vực phía Tây đang được xác định là một trong những trục phát triển quan trọng của Thủ đô. Vì vậy, nếu không giải quyết căn cơ tình trạng ngập úng sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai các định hướng lớn trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, nhất là phát triển không gian ngầm, đường sắt đô thị và các công trình hạ tầng lớn.

“Không thể nói không khắc phục được tình trạng lũ rừng ngang. Nếu tiếp tục như hiện nay thì rất khó triển khai các công trình ngầm, đường sắt đô thị tại khu vực này”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nêu rõ.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị phát biểu tại cuộc họp.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan nghiên cứu một cách tổng thể trên cơ sở các số liệu về địa hình, thủy văn, lượng mưa và diễn biến nhiều năm; xây dựng quy hoạch cao độ, thủy văn khu vực phía Tây một cách bài bản. Trong đó, cần nghiên cứu tổng thể lưu vực, kết nối giải pháp đối với 3 tuyến sông quan trọng là sông Bùi, sông Tích và sông Đáy.

Việc nghiên cứu phải tính đến khả năng kết nối, điều tiết toàn bộ hệ thống, đồng bộ dữ liệu thủy văn, địa hình, địa mạo, hướng dòng chảy và cao trình đê, thay vì xử lý riêng lẻ từng tuyến đê, từng địa phương. Chủ tịch UBND thành phố cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế phối hợp liên vùng với các địa phương có liên quan đến lưu vực sông Đáy.

Ông Vũ Đại Thắng giao Phó Chủ tịch UBND thành phố Bùi Duy Cường phối hợp chỉ đạo các sở, ngành Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, cùng các đơn vị liên quan, nghiên cứu, tổng hợp tài liệu và huy động thêm các viện nghiên cứu trung ương để xây dựng một đề án tổng thể, sớm đưa ra giải pháp xử lý tình trạng ngập úng.

Về giải pháp trước mắt, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị tăng cường cơ chế phối hợp vận hành hồ chứa, trạm bơm và hệ thống sông. Trong đó, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp để chủ động điều tiết hệ thống; khi có dự báo mưa lớn cần chủ động tiêu, xả nước trước để tăng dung tích phòng lũ.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh nạo vét các dòng sông nhằm tăng khả năng tiêu thoát và dung tích dòng chảy, hạn chế áp lực phải nâng cao cao trình đê. Việc nạo vét cần được triển khai nhanh, đồng thời nghiên cứu tận dụng nguồn tài nguyên thu được phục vụ các công trình phù hợp.

Đối với các kiến nghị của địa phương, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị tiếp tục nhìn nhận trong tổng thể toàn lưu vực, không xử lý riêng từng tuyến kênh, đê, kè của từng xã. Thành phố ghi nhận các đề xuất hỗ trợ khắc phục, tu bổ công trình bị ảnh hưởng và đề nghị các địa phương có báo cáo cụ thể.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động ứng phó với các tình huống phát sinh; đồng thời khẩn trương triển khai nghiên cứu tổng thể để sớm có giải pháp kỹ thuật, từng bước xử lý căn cơ tình trạng ngập úng kéo dài tại lưu vực sông Bùi, sông Tích.