Chủ tịch Hà Nội chia sẻ 4 bài học kinh nghiệm tạo đột phá trong nhiệm kỳ qua

(VTC News) -

Sáng 16/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy khóa XVII, Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ tịch Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tinh thần trách nhiệm cao và những thành tựu cụ thể, vượt trội trong bối cảnh khó khăn, đồng thời thẳng thắn chỉ ra hạn chế tồn tại và đề xuất giải pháp khắc phục cụ thể, nhằm xây dựng Thủ đô phát triển bền vững.

Cụ thể, trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đi vào cuộc sống.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu tại Đại hội.

Thành phố đã tập trung triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, các chủ trương lớn liên quan đến phát triển Thủ đô như: Nghị quyết số 15 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30 về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 80 về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065...

Thành ủy cũng chỉ đạo thực hiện các ý kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm qua 3 cuộc làm việc, đồng thời lãnh đạo các nhiệm vụ mới như sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền hai cấp từ ngày 1/7/2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng đã sửa đổi Quy chế làm việc để phù hợp quy định Trung ương, tăng cường phân cấp, ủy quyền; Phong cách làm việc được đổi mới: Khoa học, quyết liệt, linh hoạt, đặc biệt trong kiểm soát đại dịch COVID-19, khắc phục bão Yagi, phục hồi kinh tế;

Công tác cải cách hành chính trong Đảng gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh, công tác xây dựng Đảng có nhiều đổi mới trên các mặt công tác; Hiệu lực quản lý chính quyền nâng cao với mô hình chính quyền đô thị.

Chủ tịch Hà Nội dẫn chứng loạt kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội từ những chuyển biến mạnh mẽ đó như: Tăng trưởng bình quân 6,57%, gấp 1,1 lần cả nước; GRDP chiếm 12,6% quốc gia; thu ngân sách gấp 1,8 lần giai đoạn trước, chiếm 25% cả nước;

Thành phố đã hoàn thành một số công trình trọng điểm: Hai tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao), đường Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2; khởi công đường Vành đai 4, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, cầu Thượng Cát; xử lý cơ bản trình trạng ô nhiễm sông Tô Lịch làm cơ sở cho việc tiếp tục chỉnh trang, phát triển du lịch...

Các đại biểu dự Đại hội.

Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp thành phố, là địa phương dẫn đầu cả nước. An sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo và năm 2024, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố đã triển khai 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá qua 10 chương trình công tác toàn khóa mang lại hiệu quả cao; Chuyển đổi số đạt kết quả toàn diện: 8 nền tảng dùng chung, liên thông 2,5 triệu hồ sơ sức khỏe, cấp 27.000 lý lịch tư pháp trực tuyến; ứng dụng iHanoi thu hút 5,7 triệu người dùng.

Hà Nội còn dẫn đầu Đề án 06 Chính phủ, triển khai "hành chính phi địa giới". Các nghị quyết mới của Bộ Chính trị (57, 59, 66, 68, 71, 72-NQ/TƯ) được cụ thể hóa nhanh chóng, với kế hoạch hành động cụ thể, như Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ 1.000 doanh nghiệp từ tháng 7/2025.

Báo cáo cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế tồn tại, khuyết điểm, đồng thời rút ra 4 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo với những nội dung quan trọng, như: Luôn đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh trong mọi thời điểm; đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo;

Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; Chú trọng khâu tổ chức triển khai thực hiện, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá;

Quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “Dân là gốc”, kiên trì phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, lấy sự hài lòng, tín nhiệm của nhân dân làm thước đo cán bộ, công việc...

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII đề nghị Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII giao Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII xây dựng và ban hành Kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm ngay sau Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII cũng đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII lãnh đạo thực hiện hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, trong đó đề ra các giải pháp khắc phục hiệu quả, khả thi;

Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp; quy định rõ trách nhiệm của cấp ủy, tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị trong việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đề ra tiến độ, phân công cán bộ phụ trách cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt;

Hằng năm, tiến hành rà soát, đánh giá kết quả thực hiện để bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với thực tiễn, sớm hoàn thành việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm...