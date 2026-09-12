Chỉnh trang khu vực sông Hồng tạo nguồn lực phát triển thành phố

(VTC News) -

Chủ tịch Hà Nội lưu ý, quá trình triển khai quy hoạch chắc chắn có tác động đến đời sống của người dân. Vì vậy, thành phố đang xây dựng và hoàn thiện lộ trình triển khai, trong đó đặc biệt quan tâm đến những nội dung liên quan việc thu hồi đất, di chuyển người dân và bố trí nơi ở mới.

“Quan điểm của thành phố là xin ý kiến Nhân dân về quy hoạch sông Hồng để tiến tới chỉnh trang sông Hồng trở thành một không gian mới, một không gian nguồn lực để phát triển thành phố trong thời gian tới”, Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà.

Ông Vũ Đại Thắng khẳng định, thành phố tổ chức lấy ý kiến với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ ý kiến của Nhân dân để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch. Những băn khoăn, kiến nghị chính đáng của người dân, đặc biệt về tiến độ thực hiện, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và điều kiện an cư tại nơi ở mới, sẽ được Thành phố nghiên cứu trong quá trình triển khai.

Theo Chủ tịch Vũ Đại Thắng, hiện nay vẫn còn những khu vực chưa thực sự văn minh, xanh, sạch, đẹp. Do đó, quá trình nghiên cứu quy hoạch, chỉnh trang phải hướng tới giải quyết những tồn tại này, tạo ra những không gian đô thị đồng bộ, hiện đại nhưng đồng thời phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân đang sinh sống trong khu vực.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục lắng nghe, tổng hợp đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư; nghiên cứu cụ thể các vấn đề người dân quan tâm, nhất là về tiến độ, vị trí tái định cư, cơ chế, chính sách và điều kiện hạ tầng tại nơi ở mới.

Trên cơ sở đó, thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch và lộ trình triển khai, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với việc ổn định đời sống Nhân dân.

Ông Vũ Đại Thắng mong muốn người dân tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, trách nhiệm; các ý kiến phải được tiếp nhận trên tinh thần cầu thị, công khai, minh bạch, qua đó góp phần hoàn thiện quy hoạch sông Hồng, tạo nền tảng để khu vực này trở thành một không gian phát triển mới, đóng góp vào quá trình xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp.