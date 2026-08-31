LOTTE MART Bắc Giang tưng bừng khuyến mãi dịp đại Lễ 2/9

(VTC News) -

Chương trình diễn ra đến hết ngày 8/9, với loạt ưu đãi đến 50%, mua 1 tặng 1 cùng nhiều đặc quyền thành viên, mang đến cơ hội mua sắm, vui chơi tiết kiệm cho các gia đình trong dịp đại lễ 2/9.

Trong thời gian khuyến mại này, các ngành hàng tại LOTTE MART Bắc Giang đồng loạt áp dụng nhiều ưu đãi. Nhóm thực phẩm, gia vị có sản phẩm giảm đến 50%, cùng chương trình mua 1 tặng 1. Khu vực rau củ, trái cây tươi cũng có nhiều mức giá hấp dẫn giảm lên đến 50%.

Tại quầy bánh Poongmiso, bánh mì bơ giảm 30% hay croissant áp dụng mua 1+1. Nhãn hàng riêng Choice L cũng góp mặt với nhiều sản phẩm giảm đến 37% trong khi nhóm hóa mỹ phẩm và chăm sóc cơ thể có sản phẩm giảm đến 48%.

Khu vực tầng 2 của siêu thị quy tụ các thương hiệu ẩm thực, giải trí cũng đang triển khai nhiều khuyến mại, ưu đãi hấp dẫn, như giảm đến 50%, mua 1 tặng 1, đi 4 tính 3, tặng quà. Khu ẩm thực quy tụ LOTTERIA, SPICY BOX, TEPPANYAKI UDON, HIGHLANDS COFFEE, UNI BREW và BẢN F&B.

Trong khi đó, ANTA SPORT, IEF, T&T, FAHASA đáp ứng nhu cầu mua sắm, còn ECO KIDS FARM và PHOTOTIME mang đến trải nghiệm vui chơi, giải trí cho cả gia đình.

Đặc biệt, siêu thị còn dành nhiều đặc quyền cho khách hàng thành viên, như “Giá sốc” giảm đến 50%, “Siêu Coupon siêu rẻ” giảm đến 44%, cùng các quyền lợi tích lũy điểm.