Chikungunya có dấu hiệu bùng phát mạnh, loạt quốc gia gửi cảnh báo

240.000 ca mắc Chikungunya trên toàn cầu

Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu (ECDC) thống kê, từ đầu năm 2025 đến tháng 7, thế giới ghi nhận khoảng 240.000 ca nhiễm Chikungunya, 90 ca tử vong tại 16 quốc gia, vùng lãnh thổ ở châu Mỹ, châu Phi, châu Á và châu Âu.

Trong đó, châu Mỹ có số ca mắc Chikungunya được báo cáo cao nhất trên toàn thế giới. Tính đến giữa tháng 7/2025, các quốc gia báo cáo số ca bệnh cao nhất là Brazil (185.553 trường hợp), Bolivia (4.721 trường hợp), Argentina (2.836 trường hợp).

Các ca bệnh Chikungunya được ghi nhận ở nhiều quốc gia. (Ảnh: Getty Images)

Trong khi, hơn 34.000 ca bệnh Chikungunya đã được báo cáo ở Châu Á từ Ấn Độ, Sri Lanka, Mauritius, Pakistanvà Trung Quốc. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Chikungunya được ghi nhận rộng rãi ở Trung Quốc với hơn 8.000 ca nhiễm tính đến ngày 7/8.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đã cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của bệnh do virus Chikungunya có thể sớm ảnh hưởng đến hàng tỷ người. Cơ quan này nhận thấy những dấu hiệu cảnh báo tương tự như đợt bùng phát dịch lớn gần nhất cách đây 2 thập niên, vốn ảnh hưởng đến nửa triệu người trên toàn thế giới.

Hiện chưa có thuốc điều trị Chikungunya đặc hiệu, việc điều trị bệnh chủ yếu tập trung vào hạ sốt và giảm đau khớp, kết hợp uống đủ nước và nghỉ ngơi. WHO cho biết, hai loại vaccine Chikungunya đã được một số cơ quan quản lý phê duyệt nhưng chưa phổ biến rộng rãi.

Dữ liệu hiệu quả và an toàn vẫn đang được WHO cùng chuyên gia xem xét để đưa ra khuyến nghị toàn cầu. Biện pháp phòng ngừa chính là tránh muỗi đốt và loại bỏ nơi sinh sản của muỗi. Người nghi nhiễm Chikungunya cần tự bảo vệ trong tuần đầu để tránh truyền virus sang muỗi.

Nhiều quốc gia tăng tốc phòng bệnh

Để ngăn ngừa Chikungunya tiếp tục lan rộng, Trung Quốc đang áp dụng các biện pháp được phát triển trong đại dịch COVID-19 như biện pháp cách ly và yêu cầu các bệnh viện báo cáo ca bệnh trong vòng 24 giờ. Người dân được khuyến cần nên chủ động phòng ngừa muỗi đốt, bao gồm việc sử dụng thuốc chống muỗi, mặc quần áo dài tay và sống trong không gian kín có điều hòa hoặc lưới chắn muỗi.

Lực lượng chức năng Trung Quốc cũng tăng cường phun thuốc diệt côn trùng tại các khu vực công cộng, trong khi chính quyền địa phương thả "muỗi voi" có ấu trùng tiêu diệt muỗi mang mầm bệnh và thả hàng ngàn con cá ăn muỗi vào các ao hồ ở Phật Sơn, địa phương ghi nận nhiều ca bệnh.

Trung Quốc đẩy mạnh các biện pháp nhằm ngăn ngừa Chikungunya lây lan. (Ảnh: NYT)

Trong khi đó, người bệnh Chikungunya vẫn được vào khu cách ly trong bệnh viện, nằm trong màn chống muỗi ít nhất một tuần hoặc cho đến khi có kết quả âm tính. Người dân được yêu cầu xét nghiệm khi có triệu chứng và loại bỏ nước đọng quanh nhà, nơi muỗi sinh sản, nếu không tuân thủ có thể bị phạt tới 1.400 USD. Chính quyền cũng sử dụng máy bay không người lái để phát hiện địa điểm có nguy cơ nước đọng.

Tại Mỹ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh nước này đã ban hành cảnh báo Cấp độ 2 với những công dân đến Trung Quốc về bệnh chikungunya, kêu gọi "thực hiện các biện pháp phòng ngừa tăng cường".

Những người này được khuyến cáo tự bảo vệ mình bằng cách ngăn ngừa muỗi đốt, bao gồm sử dụng thuốc chống côn trùng; mặc áo sơ mi và quần dài tay; và ở những nơi có máy điều hòa hoặc có lưới chắn con trùng trên cửa sổ và cửa ra vào.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế Anh khuyến nghị du khách đến các khu vực có các ca bệnh Chikungunya nên tiêm vaccine phòng bệnh. Gần đây, hai loại vaccine là IXCHIQ và Vimkunya đã được phê duyệt ở một số quốc gia như Anh và Mỹ để phòng bệnh Chikungunya.