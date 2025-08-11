Bệnh Chikungunya lây qua những đường nào?

(VTC News) -

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus Chikungunya (CHIKV) gây ra, bệnh không lây trực tiếp từ người sang người mà lây truyền qua trung gian là muỗi Aedes (cùng loại muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết). Muỗi chủ yếu đốt vào ban ngày và có thể đạt đỉnh điểm hoạt động vào sáng sớm và chiều muộn.

Theo ông Sơn, bệnh Chikungunya thường khởi phát từ 2 đến 12 ngày sau khi bị muỗi đốt, với các biểu hiện đặc trưng như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội. Các triệu chứng khác gồm đau đầu, mệt mỏi, phát ban, viêm khớp hoặc cứng khớp.

Những biểu hiện này khá giống sốt xuất huyết Dengue, song bệnh nhân Chikungunya thường đau và sưng khớp rõ rệt hơn, trong khi Dengue lại có nguy cơ xuất huyết cao hơn. Người dân không nên tự ý điều trị tại nhà khi có biểu hiện nghi ngờ, mà cần đến cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị đúng cách.

Phun thuốc diệt muỗi ở Hồng Kông. (ẢNH: Reuters)

Dịch Chikungunya đang bùng phát mạnh tại nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Singapore. Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam hiện chưa ghi nhận ca mắc Chikungunya. Tuy nhiên, muỗi Aedes - tác nhân truyền bệnh - đang lưu hành tại nhiều địa phương. Đây là yếu tố làm tăng nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ người mang mầm bệnh nhập cảnh vào nước ta, sau đó lây lan ra cộng đồng.

“Thời điểm hiện tại, nhiều địa phương đang bước vào cao điểm mùa mưa – mùa muỗi sinh sôi mạnh. Cùng với đó là lượng khách du lịch đến và đi tăng cao, càng làm tăng nguy cơ dịch xâm nhập và bùng phát”, ông Sơn cảnh báo.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Bộ Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa phương tăng cường giám sát y tế tại các cửa khẩu nhằm phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ.

Đồng thời, các biện pháp phòng dịch như tiêu diệt muỗi, loại bỏ lăng quăng, giám sát véc tơ truyền bệnh tại khu vực cửa khẩu và cộng đồng dân cư biên giới đang được triển khai đồng bộ. Bộ Y tế cũng yêu cầu chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhân lực, hóa chất, trang thiết bị để sẵn sàng ứng phó nếu dịch xảy ra.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22/7 phát cảnh báo về tốc độ lây lan nhanh của Chikungunya trên toàn cầu. Bệnh từng được ghi nhận lần đầu tại Tanzania năm 1952, đến nay đã gây ra nhiều đợt bùng phát lớn tại châu Phi, Nam Á và cả châu Âu.

Tại Trung Quốc, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Đông cho biết đã ghi nhận hơn 4.800 ca mắc Chikungunya chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025 – con số cao kỷ lục tại khu vực này. Dù chưa có trường hợp nặng hay tử vong, dịch vẫn đang diễn biến phức tạp. Trong khi đó, Singapore báo cáo 17 ca mắc từ đầu năm đến ngày 2/8, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Phần lớn người bệnh từng đến các vùng đang bùng dịch.