Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh Chikungunya xâm nhập và lây lan tại Việt Nam. Chikungunya là bệnh do virus gây ra, lây truyền qua muỗi vằn (Aedes aegypti), cùng loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya nào trong nước. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số quốc gia trong khu vực, đặc biệt là Trung Quốc và Singapore, Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của Chikungunya. Các đợt bùng phát lớn được ghi nhận tại các đảo Ấn Độ Dương như La Réunion và Mayotte, sau đó lan sang nhiều khu vực ở châu Phi, Nam Á và châu Âu.

Đáng chú ý, Trung Quốc ghi nhận hơn 4.800 ca mắc Chikungunya trong nửa đầu năm 2025 tại tỉnh Quảng Đông. Đây là đợt bùng phát lớn nhất từ trước đến nay tại khu vực này. Singapore cũng ghi nhận 17 ca mắc từ đầu năm, trong đó nhiều trường hợp có tiền sử đi du lịch đến vùng dịch.

Chikungunya là bệnh truyền nhiễm do virus gây ra, lây truyền qua muỗi vằn, bệnh đặc trưng bởi sốt cao đột ngột và đau khớp dữ dội. (Ảnh minh hoạ)

Nguyên nhân và nguy cơ lây lan

Chikungunya lây truyền qua vết đốt của muỗi Aedes, không lây trực tiếp từ người sang người. Theo Bộ Y tế, các yếu tố khiến bệnh dễ lây lan bao gồm:

Mùa mưa: Giai đoạn này tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển, làm tăng mật độ muỗi và nguy cơ lây lan virus.

Giao thương, du lịch: Việc di chuyển, đi lại giữa các quốc gia tăng cao vào mùa hè tạo điều kiện cho virus xâm nhập vào các khu vực mới.

Muỗi Aedes lưu hành: Muỗi Aedes đã lưu hành tại nhiều địa phương ở Việt Nam, làm tăng nguy cơ dịch bệnh bùng phát nếu có người mang mầm bệnh nhập cảnh.

Dấu hiệu nhận biết bệnh Chikungunya

Chikungunya và sốt xuất huyết có nhiều triệu chứng tương đồng, nhưng có những điểm khác biệt giúp nhận biết:

Sốt cao đột ngột: Triệu chứng xuất hiện 4-8 ngày sau khi bị muỗi đốt.

Đau khớp dữ dội: Đây là dấu hiệu đặc trưng của Chikungunya, thường đi kèm với cứng khớp và viêm khớp. Dấu hiệu này thường rõ rệt hơn so với sốt xuất huyết.

Các triệu chứng khác: Đau đầu, mệt mỏi và phát ban cũng là những dấu hiệu thường gặp.

Bộ Y tế khuyến cáo, người dân không nên tự ý chẩn đoán và điều trị tại nhà. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.

Phòng chống và ứng phó dịch Chikungunya

Bộ Y tế đã chỉ đạo các đơn vị y tế tăng cường giám sát tại cửa khẩu và các cơ sở y tế để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ. Đồng thời, Việt Nam đã xây dựng kịch bản ứng phó, bao gồm:

Kiểm dịch y tế tại cửa khẩu: Phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Giám sát muỗi truyền bệnh: Tổ chức giám sát, diệt muỗi và loại bỏ lăng quăng/bọ gậy tại các khu vực cửa khẩu và cộng đồng.

Kết hợp phòng chống sốt xuất huyết: Triển khai chiến dịch diệt lăng quăng/bọ gậy, loại bỏ các vật dụng chứa nước để muỗi không đẻ trứng.

Truyền thông phòng bệnh: Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân.

Khuyến cáo từ Bộ Y tế

Để chủ động phòng chống Chikungunya, Bộ Y tế đưa ra các khuyến cáo cụ thể: