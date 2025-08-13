Chikungunya từng khiến bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện khẩn cấp

Theo hãng tin Health News, bác sĩ cấp cứu nhi khoa Ngô Xương Đằng (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ trên trang Facebook cá nhân thông tin về một trường hợp y khoa hiếm gặp về bệnh Chikungunya được báo cáo trên tạp chí y học Clinical Case Reports vào tháng 6/2021.

Bé sơ sinh mặt tím đen, phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp vì Chikungunya. (Ảnh: Clinical Case Reports)

Theo đó, bé trai mới 12 ngày tuổi ở Ấn Độ được đưa vào bệnh viện cấp cứu với các triệu chứng đáng lo ngại như bỏ bú, sốt cao, quấy khóc liên tục trong khi vùng da quanh mũi, miệng bất ngờ chuyển màu nâu sẫm. Hiện tượng này được gọi là “chik sign” hay “brownie nose” trong y khoa.

Các bác sĩ ban đầu nghi ngờ nguyên nhân dẫn đến điều này là do nhiễm khuẩn nên lập tức cho bệnh nhi dùng kháng sinh và xét nghiệm toàn diện. Tuy nhiên, kết quả cấy máu và dịch não tủy đều âm tính với vi khuẩn.

Trong khi đó, kết quả xét nghiệm huyết thanh lại cho thấy kháng thể IgM của virus Chikungunya dương tính, chứng tỏ bệnh nhi đang ở giai đoạn nhiễm cấp. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm từ người mẹ lại là âm tính với virus, loại trừ khả năng lây qua nhau thai.

Điều này đồng nghĩa với việc bé sơ sinh này bị muỗi mang virus Chikungunya đốt sau khi chào đời. Theo bác sĩ Ngô Xương Đằng, dù Chikungunya thường gặp ở người lớn nhưng trẻ sơ sinh vẫn có thể bị muỗi đốt và nhiễm bệnh, với triệu chứng nặng hơn.

Đối với trường hợp bé trai 12 ngày tuổi trên có các dấu hiệu sốt cao, da mặt chuyển đen, bỏ bú, quấy khóc. Ngoài ra, trẻ sơ sinh mắc Chikungunya còn có thể phát ban, co giật hoặc động kinh, giảm vận động, thậm chí viêm não hoặc suy đa tạng.

Trong một nghiên cứu năm 2024 được thực hiện tại bang Maharashtra, Ấn Độ, 36 bệnh nhi dưới 18 tuổi phải nhập ICU vì Chikungunya. Tỷ lệ biểu hiện ở nhóm này rất đáng lưu ý sốt (100%), phát ban đỏ dạng sẩn (78%), co giật (56%), kích thích, khó chịu (44%), lừ đừ (19%), suy hô hấp (33%), sốc hạ huyết áp (16%), suy gan cấp (8%, trong đó 1 ca phải ghép gan), hội chứng thực bào máu HLH (5%).

Bác sĩ Ngô Xương Đằng khuyến cáo phụ huynh cần:

- Tránh để trẻ bị muỗi đốt, cho trẻ mặc quần áo dài tay, dùng màn hoặc kem chống muỗi an toàn cho trẻ sơ sinh.

- Loại bỏ nơi muỗi sinh sản, đặc biệt là các vùng nước đọng.

- Theo dõi sức khỏe mẹ, vì phụ nữ mang thai mắc bệnh vẫn có thể truyền virus cho con trong quá trình sinh.

Bác sĩ Ngô Xương Đằng nhấn mạnh, Chikungunya không phải bệnh của riêng người lớn. Trẻ sơ sinh cũng có thể mắc và trở nặng. Trong mùa muỗi hoạt động mạnh và dịch bùng phát, cha mẹ tuyệt đối không được lơ là trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở con.

Hiện chưa có thuốc đặc trị bệnh Chikungunya, phương pháp điều trị chủ yếu là hỗ trợ giảm sốt, giảm đau và bổ sung nước. Hầu hết bệnh nhân sẽ hồi phục, nhưng với trẻ nhỏ và trẻ sơ sinh, cần theo dõi sát và điều trị kịp thời.