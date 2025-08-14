Chiều nay, giá xăng dầu có thể đồng loạt giảm

(VTC News) -

Trước diễn biến của giá dầu thế giới những ngày qua, nhiều ý kiến đưa ra dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ đồng loạt giảm trong kỳ điều hành hôm nay 14/8. Mức giảm của giá xăng RON95 có thể khoảng 400 - 500 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 400 - 500 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 650 - 800 đồng/lít.

Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng giá xăng dầu hôm nay có thể quay đầu giảm, sau 2 kỳ tăng liên tiếp.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 451 đồng về mức 19.149 đồng/lít, xăng RON95 giảm 403 đồng về mức 19.667 đồng/lít. Giá dầu diesel có thể giảm về mức 18.046 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm về mức 17.929 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm về mức 15.280 đồng/kg.

Giá xăng dầu hôm nay dự báo được điều chỉnh giảm từ chiều nay. (Ảnh minh hoạ: Công Hiếu).

VPI dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Trước đó, trong kỳ điều hành ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 đã tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi xăng sinh học E10 được PVOIL mở bán thí điểm tại Hà Nội, Hải Phòng và Petrolimex mở bán thí điểm tại TP.HCM kể từ ngày 1/8. Mức giá tại vùng 1 là 19.830 đồng/lít và vùng 2 là 20.220 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá công bố ngày đầu mở bán.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.

Giá dầu thế giới tiếp tục suy giảm

Lúc 5h30 ngày 14/8, giá dầu WTI ở mức 62,27 USD/thùng, giảm 0,90 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 65,32 USD/thùng, giảm 0,80 USD/thùng.

Theo nguồn tin từ Reuters, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ tăng 3 triệu thùng, lên 426,7 triệu thùng trong tuần trước. Nhập khẩu ròng dầu thô của Mỹ trong tuần tăng 699.000 thùng/ngày.

“Xuất khẩu dầu thô của Mỹ vẫn ở mức thấp so với trước đây, giảm do phản ứng từ các biện pháp thuế quan. Nếu tình trạng xuất khẩu thấp này kéo dài, nó có thể gây áp lực lên giá”, John Kilduff - đối tác tại Again Capital ở New York nhận xét.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm thứ Tư nâng dự báo tăng trưởng nguồn cung dầu năm nay nhưng hạ dự báo nhu cầu.

Trong khi đó, báo cáo hàng tháng của OPEC+ công bố cho thấy nhóm này nâng dự báo nhu cầu dầu toàn cầu năm tới và giảm ước tính tăng trưởng nguồn cung từ Mỹ và các nhà sản xuất ngoài khối, cho thấy thị trường có thể thắt chặt hơn.

“Tổng hợp dự báo nhu cầu dầu 2025 của IEA (theo kịch bản bi quan) và OPEC (theo kịch bản lạc quan), ngay cả con số trung bình khiêm tốn, khoảng hơn 1 triệu thùng/ngày, hiện vẫn có thể được đáp ứng hoàn toàn bằng tăng trưởng nguồn cung ngoài OPEC”, chuyên gia năng lượng độc lập Gaurav Sharma nhận định.