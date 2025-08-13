Giá xăng ngày mai dự báo giảm khoảng 500 đồng/lít

(VTC News) -

Lúc 6h ngày 13/8, giá dầu WTI ở mức 63,72 USD/thùng, giảm 0 0,39 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent của Mỹ ở ngưỡng 66,45 USD/thùng, giảm 0,23 USD/thùng. Giá dầu hôm nay giảm nhẹ sau khi Mỹ và Trung Quốc gia hạn tạm hoãn áp thuế cao, cùng với dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ tăng trong tháng 7.

Trước diễn biến này, nhiều ý kiến đưa ra dự báo giá xăng dầu trong nước sẽ đồng loạt giảm trong kỳ điều hành ngày 14/8. Mức giảm của giá xăng RON95 có thể khoảng 400 - 500 đồng/lít; xăng E5 RON92 giảm khoảng 400 - 500 đồng/lít; dầu diesel giảm khoảng 650 - 800 đồng/lít.

Giá xăng dự báo có thể giảm vào kỳ điều hành chiều mai 14/8. (Ảnh minh họa: Minh Đức).

Trong khi đó, mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng giá xăng dầu ngày mai có thể quay đầu giảm, sau 2 kỳ tăng liên tiếp.

Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON92 có thể giảm 451 đồng về mức 19.149 đồng/lít, xăng RON95 giảm 403 đồng về mức 19.667 đồng/lít. Giá dầu diesel có thể giảm về mức 18.046 đồng/lít, dầu hỏa có thể giảm về mức 17.929 đồng/lít, còn dầu mazut có thể giảm về mức 15.280 đồng/kg.

VPI cũng dự báo Liên bộ Tài chính - Công Thương kỳ này sẽ tiếp tục không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn.

Trước đó, trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 7/8, giá xăng E5 RON92 đã tăng 207 đồng/lít, không cao hơn 19.608 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 234 đồng/lít, không cao hơn 20.074 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 268 đồng/lít, không cao hơn 19.068 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 54 đồng/lít, không cao hơn 18.660 đồng/lít. Giá dầu mazut tăng 114 đồng/kg, không cao hơn 15.647 đồng/kg.

Đây cũng là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ khi xăng sinh học E10 được PVOIL mở bán thí điểm tại Hà Nội, Hải Phòng và Petrolimex mở bán thí điểm tại TP.HCM kể từ ngày 1/8. Mức giá tại vùng 1 là 19.830 đồng/lít và vùng 2 là 20.220 đồng/lít, tăng 230 đồng/lít so với giá công bố ngày đầu mở bán.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng trong nước đã qua 31 phiên điều chỉnh, trong đó 12 phiên giảm, 14 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.