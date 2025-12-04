Chiều nay, giá xăng có thể quay đầu tăng 500 - 700 đồng/lít

(VTC News) -

Cụ thể, đại diện nhiều doanh nghiệp dự báo trong kỳ điều hành mới, giá bán lẻ xăng sẽ tăng 500 - 700 đồng/lít, còn giá dầu giảm 200 - 300 đồng/lít,kg.

Tương tự, Viện Dầu khí Việt Nam (VPI) cũng cho rằng giá bán lẻ các loại xăng sẽ tăng khoảng 3% trong khi giá bán lẻ các loại dầu sẽ giảm 0,1 - 2,9% trong kỳ điều hành ngày 4/12, nếu Liên bộ Tài chính - Công Thương không trích lập hay chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Theo đó, giá bán xăng E5 RON92 có thể tăng 567 đồng lên mức 19.858 đồng/lít, xăng RON95 dự báo tăng 602 đồng lên mức 20.602 đồng/lít. Giá dầu hỏa có thể giảm 2,9% về mức 18.905 đồng/lít, dầu diesel có thể giảm 2,3% về mức 18.368 đồng/lít, còn giá dầu mazut có thể giảm 0,1% về mức 13.466 đồng/kg.

Giá xăng hôm nay được dự báo điều chỉnh tăng. (Ảnh minh hoạ: Minh Đức).

Nếu dự báo trên là đúng thì giá xăng, dầu cùng đảo chiều so với kỳ điều hành liền trước. Chiều 20/11, giá xăng E5 RON92 đã giảm 519 đồng/lít, không cao hơn 19.228 đồng/lít. Giá xăng RON95 giảm 533 đồng/lít, không cao hơn 20.009 đồng/lít.

Giá dầu diesel giảm 1.026 đồng/lít, không cao hơn 18.800 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 815 đồng/lít, không cao hơn 19.473 đồng/lít. Dầu mazut giảm 251 đồng/kg, không cao hơn 13.488 đồng/kg.

Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON95 tăng 26 lần, giảm 23 lần. Giá dầu diesel có 24 lần tăng, 23 lần giảm và 1 lần giữ nguyên.

Giá dầu thế giới tăng nhẹ

Sáng 4/12, giá dầu WTI đứng ở mức 58,95 USD/thùng, tăng 0,31 USD/thùng, giá dầu Brent của Mỹ ở mức 62,75 USD/thùng, tăng 0,30 USD/thùng so với đầu giờ sáng qua.

Giá dầu thế giới hôm nay đảo chiều tăng nhẹ sau khi Mỹ và Nga không đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine, một bước đi có thể giúp nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ của Moscow.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, giá dầu tăng chỉ trong ngắn hạn và mức tăng cũng không đáng kể. Về lâu dài, giá dầu có thể sẽ tiếp tục giảm bởi nhiều nguyên nhân, trong đó có việc lượng tồn kho dầu thô, xăng và sản phẩm chưng cất của Mỹ tăng trong tuần trước, làm gia tăng lo ngại về dư cung.

Theo đó, tồn kho dầu thô tăng 574.000 thùng trong tuần kết thúc ngày 28/11, so với dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của Reuters là giảm 821.000 thùng.

Tồn kho xăng tăng 4,52 triệu thùng, cao hơn nhiều so với dự báo tăng 1,5 triệu thùng. Tồn kho sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, tăng 2,1 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng tăng 0,7 triệu thùng.

“Nhìn chung, nguồn cung toàn cầu vẫn khá dồi dào. Thị trường đang tự điều chỉnh, thỏa thuận hòa bình Ukraine - Nga vẫn bị trì hoãn. Thị trường đang giao dịch trong tâm lý rất bất an do ảnh hưởng bởi các vấn đề địa chính trị”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial, nhận định.