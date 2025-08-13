Lưu ý quan trọng khi xây nhà trọn gói, tránh mất tiền oan

(VTC News) -

Những năm gần đây, dịch vụ xây nhà trọn gói được nhiều gia đình lựa chọn nhờ ưu điểm tiết kiệm thời gian, công sức. Với dịch vụ này, gia chủ sẽ giao cho công ty phụ trách toàn bộ công việc từ thiết kế, xây dựng, nội thất...đến kiểm tra giám sát, bàn giao.

Tuy nhiên, để ngôi nhà đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và tránh phát sinh chi phí, gia chủ cần lưu ý một số điểm quan trọng sau:

Chọn nhà thầu uy tín

Nhà thầu là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng công trình. Vì vậy, gia chủ nên tìm hiểu kỹ thông tin của đơn vị thi công, bao gồm: giấy phép kinh doanh, kinh nghiệm hoạt động, các dự án đã thực hiện, phản hồi của khách hàng cũ.

Nhà thầu uy tín thường có hợp đồng minh bạch, đội ngũ kỹ sư – công nhân lành nghề và sẵn sàng cung cấp hồ sơ năng lực để chứng minh. Ngoài ra, nên ưu tiên các đơn vị có văn phòng làm việc rõ ràng và địa chỉ liên hệ cụ thể để tiện trao đổi khi cần.

Nên chọn nhà thầu uy tín để đảm bảo chất lượng công trình. (Ảnh: Xây Nhà Trọn Gói ADF)

Xác định nhu cầu và ngân sách

Trước khi ký hợp đồng, gia chủ cần xác định rõ mục đích sử dụng (nhà ở lâu dài, cho thuê hay kinh doanh), số lượng phòng, phong cách thiết kế, các tiện ích đi kèm... Đồng thời, ngân sách xây dựng phải được tính toán kỹ, bao gồm cả khoản dự phòng cho các chi phí phát sinh. Điều này giúp nhà thầu đưa ra giải pháp phù hợp và hạn chế tình trạng thay đổi thiết kế giữa chừng, gây đội vốn.

Chọn gói dịch vụ phù hợp

Hiện nay, dịch vụ xây nhà trọn gói thường có nhiều mức: gói tiêu chuẩn, gói trung cấp và gói cao cấp. Sự khác biệt giữa các gói nằm ở chất lượng vật liệu, thiết bị và mức độ hoàn thiện. Gia chủ nên so sánh bảng báo giá chi tiết của ít nhất 2–3 đơn vị để có cái nhìn tổng quan, tránh chọn gói giá rẻ nhưng vật liệu kém chất lượng, ảnh hưởng đến độ bền của công trình.

Kiểm tra hợp đồng

Hợp đồng xây dựng là căn cứ pháp lý quan trọng bảo vệ quyền lợi của gia chủ. Trong hợp đồng cần ghi rõ: phạm vi công việc, tiến độ thi công, chủng loại và thương hiệu vật liệu, điều khoản bảo hành, hình thức thanh toán, mức phạt khi chậm tiến độ hoặc vi phạm cam kết.

Gia chủ nên yêu cầu nhà thầu liệt kê cụ thể vật liệu sử dụng, từ xi măng, thép, gạch đến sơn, thiết bị vệ sinh, điện nước… để dễ kiểm soát.

Giám sát thi công

Nên giám sát thi công để kịp thời phát hiện sai sót. (Ảnh minh họa)

Dù đã giao trọn gói song chủ nhà vẫn nên thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng thi công. Việc này giúp kịp thời phát hiện sai sót, điều chỉnh khi cần và tránh tình trạng nhà thầu rút bớt vật liệu hoặc làm ẩu. Nếu không có chuyên môn, gia chủ có thể thuê kỹ sư giám sát độc lập để đảm bảo công trình tuân thủ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.

Hoàn thiện nội – ngoại thất

Khâu hoàn thiện chiếm phần lớn thời gian và ảnh hưởng trực tiếp đến thẩm mỹ của ngôi nhà. Gia chủ nên yêu cầu mẫu thử sơn, gạch lát, tủ bếp, cửa, hệ thống chiếu sáng… trước khi thi công đồng loạt. Với các thiết bị điện nước, nên chọn sản phẩm từ thương hiệu uy tín, dễ thay thế và bảo hành dài hạn.

Bảo hành và bảo trì công trình

Các nhà thầu chuyên nghiệp thường có chính sách bảo hành rõ ràng cho cả phần kết cấu (thường 5–10 năm) và phần hoàn thiện (1–2 năm). Gia chủ cần giữ hợp đồng, biên bản nghiệm thu và phiếu bảo hành để được hỗ trợ khi có sự cố.

Ngoài ra, việc bảo trì định kỳ hệ thống điện, nước, mái nhà, chống thấm cũng giúp kéo dài tuổi thọ công trình.