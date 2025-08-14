Xây nhà 5 tầng mất bao lâu?

(VTC News) -

Xây dựng một ngôi nhà 5 tầng là quá trình đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều khâu như thiết kế, xin phép xây dựng, thi công phần móng, phần thô và hoàn thiện nội thất.

Xây nhà 5 tầng hết bao lâu?

Để xác định thời gian xây nhà, cần chia nhỏ quá trình xây dựng thành các giai đoạn chính.

Giai đoạn chuẩn bị (1–2 tháng)

Giai đoạn này bao gồm khảo sát đất, thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện nước và xin giấy phép xây dựng. Đây là bước quan trọng để đảm bảo thi công đúng quy định và phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Thi công phần móng và tầng hầm (nếu có) (1–2 tháng)

Nếu có tầng hầm, thời gian xây nhà sẽ lâu hơn. (Ảnh: Xây dựng Mộc Trang)

Với nhà 5 tầng, móng thường phải kiên cố (móng băng hoặc móng cọc) để chịu lực tốt. Nếu có tầng hầm, thời gian xây sẽ kéo dài hơn.

Thi công phần thô (2–3 tháng)

Giai đoạn này bao gồm dựng khung bê tông cốt thép, xây tường, đổ sàn, mái. Thời gian thi công phần thô có thể thay đổi tùy theo diện tích sàn và điều kiện thời tiết.

Hoàn thiện nội ngoại thất (1,5–3 tháng)

Thời gian hoàn thiện nội, ngoại thất cho ngôi nhà bao gồm trát tường, lát nền, sơn nước, lắp đặt hệ thống điện, nước, cửa, thiết bị vệ sinh...Giai đoạn này đòi hỏi sự tỉ mỉ và thường tốn nhiều thời gian nếu gia chủ yêu cầu mức độ hoàn thiện cao.

Như vậy, thời gian thi công tùy thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng trung bình, quá trình xây dựng nhà 5 tầng thường kéo dài từ 5 đến 9 tháng.

Yếu tố ảnh hưởng đến thời gian xây nhà 5 tầng

Thời gian thi công nhà 5 tầng không cố định, mà chịu tác động bởi nhiều yếu tố.

Diện tích và kiến trúc

Những ngôi nhà có diện tích sàn lớn, nhiều chi tiết phức tạp, kiến trúc cầu kỳ sẽ cần thời gian thi công lâu hơn so với nhà thiết kế đơn giản.

Địa điểm xây nhà

Những khu vực khó tiếp cận sẽ khiến việc vận chuyển nguyên vật liệu gặp nhiều khó khăn. Điều này sẽ kéo dài thời gian xây dựng.

Điều kiện thời tiết

Mùa mưa, bão hoặc thời tiết cực đoan có thể làm chậm tiến độ, đặc biệt là trong giai đoạn làm móng và thi công phần thô.

Điều kiện thời tiết xấu ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. (Ảnh: Ahaco)

Vật tư và nhân công

Nếu vật liệu xây dựng cung ứng không ổn định, thiếu hụt nhân công hoặc đơn vị thi công thiếu chuyên nghiệp, tiến độ xây nhà cũng bị ảnh hưởng.

Quy trình quản lý thi công

Sự giám sát chặt chẽ, tổ chức thi công khoa học giúp đẩy nhanh tiến độ mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Tài chính

Dòng tiền không ổn định, bị gián đoạn giữa chừng cũng là nguyên nhân phổ biến khiến dự án bị kéo dài.

Những giải pháp rút ngắn thời gian xây dựng

Để rút ngắn thời gian xây nhà 5 tầng mà vẫn đảm bảo chất lượng, chủ đầu tư lập kế hoạch chi tiết ngay từ đầu, từ thiết kế đến tiến độ thi công.

Ngoài ra, nên chọn đơn vị thiết kế và thi công uy tín, có kinh nghiệm thực tế với các công trình tương tự. Đặc biệt, cần chủ động chuẩn bị tài chính để tránh gián đoạn thi công.

Để kiểm soát hiệu quả quá trình xây dựng, nên ký hợp đồng rõ ràng về tiến độ và chất lượng với nhà thầu.