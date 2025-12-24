Cả thế giới xuống phố đón Giáng sinh: Khoảnh khắc ấm áp lan tỏa toàn cầu

Tại Mỹ, Giáng sinh được xem là một trong những dịp lễ quan trọng và sôi động nhất trong năm. Từ các khu dân cư đến trung tâm mua sắm, không khí lễ hội lan tỏa với ánh đèn rực rỡ, cây thông Noel, hình ảnh ông già Noel và những món quà được chuẩn bị từ sớm. (Ảnh: Reuters)