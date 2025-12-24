Cả thế giới xuống phố đón Giáng sinh: Khoảnh khắc ấm áp lan tỏa toàn cầu

Tại Mỹ, Giáng sinh được xem là một trong những dịp lễ quan trọng và sôi động nhất trong năm. Từ các khu dân cư đến trung tâm mua sắm, không khí lễ hội lan tỏa với ánh đèn rực rỡ, cây thông Noel, hình ảnh ông già Noel và những món quà được chuẩn bị từ sớm. (Ảnh: Reuters)
Năm nay có hơn 1.000 tình nguyện viên sẽ trực tổng đài 1-877-HI-NORAD thuộc Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) từ 4h sáng đến nửa đêm của ngày 24/12 (theo giờ địa phương) để trả lời thắc mắc của trẻ em và cả người trưởng thành về lộ trình phát quà của ông già Noel. (Ảnh: NORAD)
Tại Ukraine, người dân tạm gác lại những thông tin ở tiền tuyến để cùng nhau đón ngày lễ Giáng sinh trọn vẹn. Các hội chợ cũng bắt đầu mở cửa đón du khách tham quan và trải nghiệm. (Ảnh: Nina Liashonok)
Nhiều tuyến đường và khu vực công cộng ở Ukraine được thắp sáng bằng cây thông và ánh đèn vàng ấm áp. Những ngày này, bạn rất dễ bắt gặp mọi người cùng nhau ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp trên đường phố. (Ảnh: Viacheslav)
Tại Peru, Jefferson Castro khoác trên mình bộ đồ lông màu xanh quen thuộc và bắt đầu hành trình mang đến nụ cười cho mọi người trong không khí Giáng sinh tràn ngập, với chiếc xe đặc biệt của mình. (Ảnh: Reuters)
Không khí giáng sinh tại Tây Ban cũng sôi động khắp các cung đường. Nhiều người đã mặc trang phục ông già Noel lái xe máy qua Barcelona để ăn mừng ngày lễ này. (Ảnh: Reuters)
Trải qua nhiều năm, Giáng sinh ở Hàn Quốc đã phát triển từ một nghi lễ tôn giáo nhỏ bé thành một lễ hội rực rỡ để kết thúc năm cũ và chào đón năm mới. (Ảnh: Thủ đô Seoul)
Trong hình là cảnh người dân bắt đầu đổ về chợ Giáng sinh Gwanghwamun tại quảng trường Gwanghwamun ở trung tâm Seoul để cùng nhau tham quan và trải nghiệm các hoạt động dành riêng cho ngày lễ này. (Ảnh: Yonhap)
Không gian đường phố tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ rực rỡ ánh đèn, thu hút rất đông người dân tập trung chụp ảnh và vui chơi cùng nhau. (Ảnh: Reuters)
