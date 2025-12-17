Trào lưu 'cây thông Noel trần trụi' của sao Hollywood gây tranh cãi

(VTC News) -

Khi không khí Giáng sinh đang lan tỏa khắp nơi, nhiều gia đình tất bật chuẩn bị cho những chuyến thăm người thân, trang hoàng nhà cửa và dựng cây thông Noel rực rỡ. Thế nhưng, mùa lễ hội năm nay lại chứng kiến một xu hướng bất ngờ nổi lên, khẳng định triết lý “càng đơn giản càng tốt”, đồng thời tạo ra không ít tranh cãi trong cộng đồng.

Trên mạng xã hội, hình ảnh những cây thông Noel gần như trơ trụi, không đồ trang trí cầu kỳ, thậm chí chỉ có vài dải đèn trắng dịu nhẹ hoặc hoàn toàn không có đèn, đang thu hút sự chú ý lớn. Trào lưu này nhanh chóng được gọi tên là “cây thông Noel trần trụi” hay “cây thông không trang trí”, trở thành đề tài bàn luận sôi nổi dịp cuối năm.

Mùa Giáng sinh năm nay, dân mạng đang rầm rộ chia sẻ những hình ảnh cây thông Noel tối giản, trong khi những người khác lại phản đối xu hướng này. (Ảnh: iStock)

Không ít ngôi sao Hollywood góp phần “thổi bùng” xu hướng này. Julianne Moore, Michelle Pfeiffer, Victoria Beckham hay Khloé Kardashian được cho là đã lựa chọn phong cách tối giản, thay thế những quả châu lấp lánh và dây kim tuyến bằng vẻ đẹp tự nhiên, thanh thoát của cây thông. Với họ, sự tinh tế nằm ở chính đường nét nguyên bản, không cần tô điểm quá nhiều.

Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn sàng đón nhận trào lưu mới. Trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều ý kiến phản đối gay gắt đã xuất hiện. Một người dùng thẳng thắn bình luận, hoàn toàn bác bỏ vẻ đẹp của cây thông Noel trần trụi: “Bạn chẳng có gu thẩm mỹ gì cả. Đồ trang trí là thứ không thể thiếu”. Với những người này, Giáng sinh gắn liền với sự rực rỡ, ấm áp và đôi chút lộn xộn đáng yêu.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ cho rằng phong cách tối giản mang lại cảm giác bình yên và nhẹ nhõm. “Nó trang nhã và không hề bừa bộn”, một ý kiến nhận xét, cho rằng việc giản lược đồ trang trí giúp không gian trở nên gọn gàng, ít căng thẳng hơn trong mùa lễ vốn đã nhiều bận rộn.

Những cây thông chỉ được thắp sáng bằng những ánh đèn trắng dịu nhẹ; nhiều gia đình không trang trí đèn.

Khloé Kardashian đã lựa chọn phong cách này, thay thế những đồ trang trí cầu kỳ bằng những đường nét thanh lịch và vẻ ngoài rạng rỡ tự nhiên.

Các nhà thiết kế nội thất nhìn nhận đây là dấu hiệu cho thấy chủ nghĩa tối giản đã len lỏi vào cả mùa lễ hội. Họ gọi đó là những cây thông “không trang trí” hoặc “gần như trần trụi”, phản ánh xu hướng sống tinh gọn đang ngày càng được ưa chuộng.

Dẫu vậy, nhiều người lại cho rằng cây thông Noel tối giản trông chưa hoàn thiện, thậm chí thiếu sức sống. Để dung hòa các quan điểm, một số gia đình chọn giải pháp linh hoạt: Đặt một cây thông tối giản trong phòng khách để giữ sự trang nhã, đồng thời chuẩn bị thêm một cây khác ở tầng trên để trẻ em thỏa sức trang trí theo cách truyền thống.

Sức hấp dẫn của cây thông Noel tối giản không chỉ nằm ở hình thức. Nhiều người cho biết họ đang ưu tiên những buổi tụ họp nhỏ gọn, đề cao giá trị tiết kiệm và thực tế. Việc mua ít đồ trang trí hơn giúp giảm chi phí, đồng thời tránh được nỗi lo cất giữ sau mùa lễ. Đặc biệt, trong các gia đình có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, những món đồ dễ vỡ hay dây treo lủng lẳng có thể trở thành mối nguy hiểm.

Nhận thấy sự thay đổi trong thị hiếu, các nhà bán lẻ cũng nhanh chóng thích ứng, tung ra những mẫu cây thông được trang trí sẵn bằng đèn và phụ kiện trung tính, hướng đến vẻ ngoài thanh lịch, tinh giản hơn.

Chia sẻ với Fox News Digital, Jacqueline Whitmore, chuyên gia về nghi thức xã giao tại Florida (Mỹ) cho rằng: “Như dì tôi thường nói, ‘mỗi người một sở thích.’ Chủ nghĩa tối giản là một sự lựa chọn, không phải nghĩa vụ”. Bà nhấn mạnh thêm: “Nguyên tắc ứng xử là đừng chỉ trích người khác vì họ không trang trí cây thông Noel theo cách bạn mong muốn. Càng đơn giản càng tốt, đặc biệt là với những lời nhận xét tiêu cực”.

Dẫu vậy, những tranh cãi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Một người dùng TikTok đặt câu hỏi gây suy nghĩ: “Tôi tự hỏi hiện nay có bao nhiêu đứa trẻ không được trang trí cây thông Noel?”. Với nhiều người, cây thông truyền thống gắn liền với ký ức tuổi thơ, những món đồ thủ công tự làm, những bức ảnh cũ và kỷ niệm tích lũy qua năm tháng.

“Tôi có thể kể rõ từng món đồ trang trí của mình đến từ đâu, và tôi sẽ không đánh đổi điều đó lấy bất kỳ cây thông Noel ‘hoàn hảo’ nào”, một người dùng mạng xã hội chia sẻ. Một ý kiến khác khẳng định chắc nịch: “Cây thông Noel truyền thống sẽ luôn hợp thời”.

Thông thường cây thông Noel luôn được trang trí cầu kỳ với nhiều phụ kiện. (Ảnh: Adobe Stock)

Giữa làn sóng tranh luận, có lẽ điều quan trọng nhất vẫn là cảm xúc và ý nghĩa mà mỗi gia đình tìm thấy trong mùa lễ hội. Dù là cây thông rực rỡ sắc màu hay chỉ đơn giản là một cây thông trần trụi, Giáng sinh vẫn trọn vẹn khi mang lại sự ấm áp và gắn kết cho những người bên nhau.