Giới trẻ Hà Nội đổ về Nhà thờ Lớn check-in đón Giáng sinh

Tranh thủ buổi chiều được nghỉ, Minh Thúy (phường Cầu Giấy) cùng bạn thân chuẩn bị trang phục, trang điểm và đến khu vực Nhà thờ Lớn để "check-in”, tận hưởng không khí Giáng sinh. Theo Thúy, không gian nơi đây luôn nhộn nhịp, cây thông cùng các tiểu cảnh được trang trí đẹp mắt, mang lại cảm giác háo hức chờ đón ngày lễ.