Giới trẻ Hà Nội đổ về Nhà thờ Lớn check-in đón Giáng sinh

Video: Người dân nườm nượp đổ về Nhà thờ Lớn check-in đón Giáng sinh
Mỗi mùa Giáng sinh về, khu vực Nhà thờ Lớn Hà Nội lại trở thành điểm hẹn quen thuộc của nhiều bạn trẻ. Tiểu cảnh hang đá Chúa giáng sinh cùng cây thông lớn được dựng lên, khiến không gian rộn ràng mùa lễ hội.
Càng gần Giáng sinh, nơi đây càng trở nên nhộn nhịp. Dòng người tấp nập đổ về từ sáng tới tối để tham quan, chụp ảnh và vui chơi.
Các hạng mục trang trí Giáng sinh như cây thông lớn, hang đá, tiểu cảnh Noel… được bố trí gọn gàng, hài hòa, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian.
Một số hạng mục như cây xanh trang trí, bảng hiệu… đang được gấp rút hoàn thiện, đếm ngược tới ngày lễ Giáng sinh.
Cây thông khổng lồ cao khoảng 30m trở thành điểm nhấn nổi bật tại Nhà thờ Lớn, tạo không khí Giáng sinh lung linh, sôi động.
Cây thông Giáng sinh được trang trí công phu với hàng trăm phụ kiện như bông tuyết, quả châu, chuông vàng, ngôi sao gắn trên đỉnh cây tỏa sáng rực rỡ khi màn đêm buông xuống.
Nhiều người dân, du khách diện trang phục Giáng sinh từ sớm, tranh thủ check-in đón không khí Noel.
Các bạn trẻ tạo dáng lưu lại những bức ảnh đẹp giữa không gian lễ hội rộn ràng.
Tranh thủ buổi chiều được nghỉ, Minh Thúy (phường Cầu Giấy) cùng bạn thân chuẩn bị trang phục, trang điểm và đến khu vực Nhà thờ Lớn để "check-in”, tận hưởng không khí Giáng sinh. Theo Thúy, không gian nơi đây luôn nhộn nhịp, cây thông cùng các tiểu cảnh được trang trí đẹp mắt, mang lại cảm giác háo hức chờ đón ngày lễ.
Lượng người đổ về khu vực Nhà thờ Lớn mỗi lúc một đông.
Khi màn đêm buông xuống, khu vực Nhà thờ Lớn thu hút đông đảo người dân đổ về, hòa mình vào không khí Giáng sinh sớm.
Nhiều cặp đôi tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.
Người dân hào hứng, thích thú chụp ảnh cùng ông già Noel.
