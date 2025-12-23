Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh, như thường lệ, xứ đạo Hà Phát (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) lại khoác lên mình diện mạo rực rỡ với những tiểu cảnh được bố trí công phu.
Năm nay, nơi đây tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách bởi cây thông Noel khổng lồ, được kết từ gần 3.000 chiếc nón lá độc đáo.
Theo đại diện nhà thờ Hà Phát, cây thông cao 35m, gồm 4 tầng. Tầng rộng nhất của cây có đường kính gần 15m, sau đó thu hẹp dần về phía đỉnh. Bên trong mỗi chiếc nón lá là một bóng đèn, tương đương với gần 3.000 chiếc bóng đèn đang được thắp lên.
Nhìn từ trên cao, cây thông khổng lồ thắp sáng cả một vùng trời.
Để đảm bảo an toàn, nhà thờ đã gia cố thêm hệ thống dây cáp xung quanh nhằm tránh ảnh hưởng của gió lớn.
Giáo xứ Hà Phát ghi nhận hàng nghìn lượt khách đến chụp hình với cây thông khổng lồ mỗi ngày.
Người dân tạo dáng, ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh bên cây thông đặc biệt.
Không chỉ người trẻ, nhiều gia đình có con nhỏ và cả người lớn tuổi cũng tranh thủ đến dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí Giáng sinh sớm.
Du khách ghi lại hình ảnh cây thông bằng điện thoại. Càng về tối, lượng người đổ về khuôn viên nhà thờ càng đông.
Ngoài cây thông đặc biệt, khuôn viên giáo xứ được trang hoàng các tiểu cảnh liên quan đến Giáng sinh.
Theo người dân, cây thông Noel làm từ nón lá không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống Việt Nam và không khí Giáng sinh của người Công giáo.
Cây thông sẽ được lên đèn vào 18h30 mỗi tối, người dân có thể lựa chọn khung giờ phù hợp để đến chụp ảnh, check-in.
