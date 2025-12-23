  • Zalo

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai

Không còn là điểm đến xa lạ mỗi mùa Giáng sinh, năm nay cây thông Noel nón lá ở giáo xứ Hà Phát (Đồng Nai) lại thu hút hàng nghìn người dân đến chụp ảnh.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 1

Chỉ còn hai ngày nữa là đến Giáng sinh, như thường lệ, xứ đạo Hà Phát (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) lại khoác lên mình diện mạo rực rỡ với những tiểu cảnh được bố trí công phu.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 2

Năm nay, nơi đây tiếp tục thu hút đông đảo người dân và du khách bởi cây thông Noel khổng lồ, được kết từ gần 3.000 chiếc nón lá độc đáo.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 3

Theo đại diện nhà thờ Hà Phát, cây thông cao 35m, gồm 4 tầng. Tầng rộng nhất của cây có đường kính gần 15m, sau đó thu hẹp dần về phía đỉnh. Bên trong mỗi chiếc nón lá là một bóng đèn, tương đương với gần 3.000 chiếc bóng đèn đang được thắp lên.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 4

Nhìn từ trên cao, cây thông khổng lồ thắp sáng cả một vùng trời.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 5

Để đảm bảo an toàn, nhà thờ đã gia cố thêm hệ thống dây cáp xung quanh nhằm tránh ảnh hưởng của gió lớn.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 6
Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 7

Giáo xứ Hà Phát ghi nhận hàng nghìn lượt khách đến chụp hình với cây thông khổng lồ mỗi ngày.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 8
Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 9

Người dân tạo dáng, ghi lại khoảnh khắc Giáng sinh bên cây thông đặc biệt.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 10

Không chỉ người trẻ, nhiều gia đình có con nhỏ và cả người lớn tuổi cũng tranh thủ đến dạo chơi, chụp ảnh, tận hưởng không khí Giáng sinh sớm.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 11
Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 12

Du khách ghi lại hình ảnh cây thông bằng điện thoại. Càng về tối, lượng người đổ về khuôn viên nhà thờ càng đông.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 13

Ngoài cây thông đặc biệt, khuôn viên giáo xứ được trang hoàng các tiểu cảnh liên quan đến Giáng sinh.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 14

Theo người dân, cây thông Noel làm từ nón lá không chỉ gây ấn tượng bởi quy mô mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi kết hợp hài hòa giữa nét văn hóa truyền thống Việt Nam và không khí Giáng sinh của người Công giáo.

Ngắm cây thông Noel kết từ 3.000 chiếc nón lá ở Đồng Nai - 15

Cây thông sẽ được lên đèn vào 18h30 mỗi tối, người dân có thể lựa chọn khung giờ phù hợp để đến chụp ảnh, check-in.

