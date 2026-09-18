Chạy hàng nghìn km mỗi tháng, chủ xe VinFast nói gì về khả năng leo đèo, đi xa?

(VTC News) -

Leo đèo nhẹ nhàng, xuống dốc có phanh tái sinh

Đường đèo đặt chiếc xe trước những yêu cầu khác hẳn quá trình di chuyển trong đô thị. Phương tiện phải duy trì sức kéo khi lên dốc, kiểm soát tốc độ trên đoạn đổ đèo và vận hành ổn định qua nhiều khúc cua liên tiếp.

Đây cũng từng là mối băn khoăn của anh Lê Đình Nam (36 tuổi), chủ xe VF 7, làm dịch vụ du lịch tại Hà Giang. Anh di chuyển trung bình khoảng 4.000 km mỗi tháng, phần lớn trên những cung đường vùng cao.

Trước khi chuyển sang ô tô điện, anh Nam từng lo xe sẽ bị hụt hơi khi liên tục leo dốc. Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế cho thấy chiếc xe đáp ứng tốt trên những cung đường đèo anh thường xuyên di chuyển.

“Điểm dễ nhận thấy là sức kéo xuất hiện ngay khi đạp ga. Xe lên dốc liền mạch, không phải chờ tăng vòng tua hoặc chuyển số như chiếc xe xăng tôi từng sử dụng”, anh Nam chia sẻ.

Đặc tính mô-men xoắn tức thời của mô-tơ điện giúp xe phản hồi nhanh ngay từ tốc độ thấp. Trên đường đèo, khả năng này hỗ trợ người lái duy trì đà khi lên dốc hoặc cần tăng tốc sau những khúc cua mà không phải lấy đà từ trước.

Ở chiều xuống dốc, phanh tái sinh tạo thêm lực hãm khi người lái nhả chân ga, đồng thời thu hồi một phần động năng để nạp lại pin. Xe giảm tốc đều hơn, giúp người lái bớt phải rà phanh liên tục trên những đoạn đổ đèo kéo dài.

“Khi quen với lực hãm của phanh tái sinh, tôi có thể chủ động điều chỉnh tốc độ bằng chân ga trong nhiều tình huống. Xe xuống dốc đầm và dễ kiểm soát hơn”, anh Nam nói.

Đi xa không phải “canh pin” từng chặng

Nếu địa hình đèo dốc đặt ra câu hỏi về sức kéo, những hành trình dài lại khiến nhiều người quan tâm tới phạm vi hoạt động và thời gian nạp năng lượng.

Anh Đỗ Văn Sơn (39 tuổi), làm dịch vụ đưa đón tại Đà Nẵng, thường xuyên chạy các tuyến liên tỉnh với tổng quãng đường khoảng 300-400 km mỗi ngày. Trong thời gian đầu sử dụng xe điện, anh chia hành trình thành nhiều chặng nhỏ và liên tục theo dõi lượng pin còn lại.

Sau vài tuần, việc tìm điểm sạc và bố trí thời gian nạp điện đơn giản hơn anh tưởng tượng nhiều. Anh thường kết hợp sạc xe với thời gian nghỉ ăn hoặc chờ khách, nhờ đó không phải tạo thêm một khoảng dừng riêng.

“Trạm sạc không đâu không có, tôi không còn phải tính toán từng kilomet như lúc mới nhận xe”, anh Sơn cho biết.

Hệ thống V-Green hiện có hơn 150.000 cổng sạc trên toàn quốc. Bên cạnh các điểm sạc hiện tại, kế hoạch phát triển thêm 99 siêu trạm sạc nhanh trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ tiếp tục mở rộng lựa chọn cho người thường xuyên đi xa.

Sự an tâm khi sử dụng còn đến từ khả năng tiếp cận dịch vụ khi có tình huống bất thường. VinFast hiện có gần 450 xưởng dịch vụ trên toàn quốc, đi cùng dịch vụ cứu hộ 24/7. Độ phủ này giúp chủ xe yên tâm khi gặp sự cố trên đường, nhất là trong những chuyến đi xa hoặc mùa mưa bão.

“Chạy dịch vụ thì điều quan trọng là xe đáp ứng được lịch trình và có nơi hỗ trợ dễ tìm. Khi trạm sạc, xưởng dịch vụ và cứu hộ đều sẵn có trên nhiều tuyến, tôi tự tin nhận những chuyến đi xa hơn”, anh Sơn chia sẻ.

Khả năng vận hành, mạng lưới sạc phủ rộng và hệ thống hậu mãi giúp xe điện VinFast trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những hành trình dài.