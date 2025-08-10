Châu Âu và Ukraine gây sức ép lên Mỹ trước cuộc gặp Trump - Putin

(VTC News) -

Châu Âu và Ukraine gây sức ép lên Mỹ trước cuộc đàm phán Trump - Putin

Tờ Wall Street Journal đưa tin quan chức châu Âu đã trình bày đề xuất hòa bình của riêng họ về Ukraine, gồm yêu cầu ngừng bắn phải thực hiện trước khi áp dụng bước đi khác, hoạt động trao đổi lãnh thổ phải có đi có lại, kèm theo đảm bảo an ninh vững chắc.

"Bạn không thể bắt đầu tiến trình hòa bình bằng cách nhượng lại lãnh thổ giữa lúc xung đột đang diễn ra", tờ Wall Street Journal dẫn lời nhà đàm phán châu Âu.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cho rằng cuộc gặp giữa Tổng thống Doanld Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin diễn ra mang tính xây dựng.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói: "Tất cả lập luận của chúng tôi đều được lắng nghe. Con đường dẫn đến hòa bình cho Ukraine nên xác định cùng nhau và chỉ cùng với Ukraine, đây là nguyên tắc then chốt".

Nhà Trắng cân nhắc mời ông Zelensky tham gia cuộc gặp Trump-Putin

Tờ Sky News trích dẫn báo cáo tại Mỹ đưa tin Nhà Trắng đang cân nhắc mời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến dự cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ở Alaska vào ngày 15/8.

Khi được hỏi liệu Mỹ đã chính thức mời ông Zelensky đến Alaska hay chưa, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết: "Tổng thống Trump vẫn để ngỏ khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên với cả hai nhà lãnh đạo. Nhà Trắng đang tập trung vào việc lên kế hoạch cho cuộc gặp song phương theo yêu cầu của Tổng thống Putin".

Từ trái sang,Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: ABC)

Tuy nhiên, một quan chức cấp cao khác cho biết điều đó "hoàn toàn có thể xảy ra".

Thông tin được đưa ra một ngày sau khi Washington và Moskva xác nhận Tổng thống Mỹ và Nga sẽ gặp nhau để thảo luận về việc chấm dứt xung đột ở Ukraine.

4 phi hành gia trở về từ trạm vũ trụ sau gần 5 tháng

Ngày 9/8, 4 phi hành gia quốc tế thuộc sứ mệnh Crew-10 hạ cánh xuống bờ biển California lúc 8h44 sáng (giờ địa phương) bằng tàu vũ trụ Crew Dragon của SpaceX.

Tàu vũ trụ chở 4 phi hành gia, gồm: Anne McClain và Nichole Ayers, Takuya Onishi của Nhật Bản và nhà du hành vũ trụ người Nga Kirill Peskov.

Trong 146 ngày trên quỹ đạo, phi hành đoàn Crew-10 thực hiện hơn 200 thí nghiệm khoa học, bao gồm nghiên cứu sự phát triển của thực vật và phản ứng của tế bào trước tác động của vi trọng lực.