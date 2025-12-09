2 lần bị tiểu tam gửi giấy khám thai, người phụ nữ tìm tình yêu ở show hẹn hò

(VTC News) -

Số mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến câu chuyện đặc biệt, hai nhân vật chính dù bước qua những nỗi đau sâu sắc trong đời sống tình cảm nhưng vẫn giữ niềm tin vào tình yêu và khát khao xây dựng mái ấm mới. Đó là anh Nguyễn Phương Bảo (37 tuổi, quê Bến Tre, đang sinh sống tại TP.HCM) và chị Nguyễn Thị Liễu (tên thường gọi Phương Loan, 38 tuổi, sống tại TP.HCM). Họ được ghép đôi nhờ những điểm tương đồng từ học vấn, cách nói chuyện đến hoàn cảnh đổ vỡ trong hôn nhân.

Cặp đôi Phương Bảo, Phương Loan xuất hiện tại chương trình.

Anh Phương Bảo gây thiện cảm bởi phong thái điềm đạm, rõ ràng và chân thành. Anh làm xe ôm công nghệ vào ngày thường, cuối tuần tranh thủ dẫn tour camping tại Hồ Trị An và Lộc An. Công việc vất vả nhưng anh luôn giữ tinh thần cầu tiến, có định hướng rõ ràng cho tương lai.

Người đàn ông này từng trải qua cuộc hôn nhân chóng vánh. Họ cưới sau ba năm yêu đương nhưng ly hôn sau 6 tháng làm vợ chồng. “Lúc yêu nhau mọi thứ đều màu hồng, nhưng khi cưới về cả hai không đặt mình vào vị trí của đối phương, nên xung đột ngày càng lớn”, anh kể.

Sau đó, Bảo thử mở lòng và có vài mối quan hệ, nhưng do tính chất công việc nên thời gian bên nhau hạn chế, các cuộc tình đều nhanh chóng dừng lại. Đến với chương trình, anh mong tìm được người phụ nữ biết lắng nghe, thấu hiểu và sẵn sàng đồng hành lâu dài. Anh không đặt nặng ngoại hình, chỉ không thích phụ nữ cái tôi quá cao.

Chia sẻ về tương lai, anh cho biết sẽ không gắn bó mãi với nghề chạy xe ôm công nghệ. Khi xu hướng xe điện phát triển mạnh, anh muốn mở trạm sạc, hướng đi phù hợp với tính cách chăm chỉ và thực tế của anh.

Còn Phương Loan cho biết chị đang kinh doanh 2 cửa hàng trái cây, từng có 12 năm làm bếp trưởng nhà hàng, có thể nấu “tới 1.000 món ăn”. Điểm yếu được chị thú nhận là "nóng tính trong công việc vì quá chỉn chu". Con trai chị 18 tuổi, không sống chung nhà.

Cái tên Phương Loan có sau khi ly hôn, trong đó "Phương" là tên mẹ chị, chị đổi tên này với ý nghĩa có mẹ đứng sau che chở.

Những gì người phụ nữ này kể về cách mà những mối tình trước đây tan vỡ khiến khán giả của Bạn muốn hẹn hò xót xa. Hồi con chị còn nhỏ, tiểu tam gửi giấy khám thai đến. Phương Loan lập tức chấm dứt hôn nhân trong im lặng. Bảy năm sau, khi đang ở trong mối quan hệ khăng khít, ở mối quan hệ mới, chị lại đối mặt với tình huống y hệt, khi một phụ nữ tìm đến đưa giấy khám thai của bạn trai chị.

Hai cú sốc liên tiếp khiến Phương Loan từng khép lại mọi hy vọng. Đến khi hồi phục, chị từng đăng ký tham gia Bạn muốn hẹn hò nhưng rồi bỏ lỡ vì bận công việc. Gần đây, chị quyết định quay lại chương trình để tìm một người đàn ông bản lĩnh, tình cảm và sẵn sàng cùng chị làm lại từ đầu.

Chị Phương Loan là người phụ nữ có năng lực và bản lĩnh.

Tại trường quay, mẹ của Phương Bảo xúc động bày tỏ sự đồng cảm với Phương Loan. Bà chia sẻ: “Cùng là phụ nữ nên cô rất cảm động với hoàn cảnh của Loan. Hai đứa đều từng đổ vỡ, Bảo thì không vướng bận con cái từ cuộc hôn nhân cũ. Nếu có duyên gặp nhau ở đây thì hãy cho nhau cơ hội. Đồng lòng thì khó khăn nào cũng vượt qua”.

Người thân của Loan nhắn nhủ Phương Bảo: “Nếu hai người đến với nhau, chỉ mong anh yêu thương chị Loan nhiều hơn”. Việc cả nhà trai lẫn nhà gái đều vun vào mối quan hệ này khiến không khí trường quay trở nên ấm áp và tràn đầy hy vọng.

Khi cánh cửa trái tim mở ra, anh Bảo trao tặng chị Loan một bó hoa, còn chị chuẩn bị cho anh chiếc đồng hồ và giỏ trái cây do chính mình gói.

Trong cuộc trò chuyện đầu tiên, anh Bảo thẳng thắn bày tỏ cảm nhận của mình và thẳng thắn nói về sự khác biệt: “Nghe câu chuyện của em, anh thấy em rất giỏi. Quá khứ anh không quan tâm. Chỉ là so về sự nghiệp, anh thấy mình yếu hơn, nhưng anh có thể đứng phía sau để giúp đỡ cho em”.

Loan cũng chia sẻ quan điểm sống rõ ràng: “Em mạnh mẽ ngoài xã hội, nhưng trong gia đình em biết điều, biết sắp xếp vị trí ai đứng ở đâu. Nhiều người bảo em sẽ ‘ăn hiếp chồng’, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Em thích gia đình đơn giản, không quan trọng ai hơn ai. Em chỉ sợ đàn ông gia trưởng”.

Cặp đôi cùng tìm hiểu sau khi mở rào.

Khi đằng gái hỏi thẳng về thời điểm kết hôn, Bảo trả lời không ngần ngại: “Anh 37 tuổi rồi, nếu hợp nhau thì sau một năm anh có thể cưới”.

Phương Loan cho biết chị rất biết điều, sẵn sàng xin lỗi khi sai và không thích chuyện giận dỗi kéo dài. Chị cũng nhấn mạnh con trai đã lớn, hiểu chuyện và ở riêng, nên hy vọng người mới có thể chia sẻ cùng mình trong giai đoạn con đang trưởng thành.

Về phía mình, anh Bảo khẳng định:“ Nếu vợ sức khỏe không tốt hay không muốn sinh con, anh cũng chấp nhận. Bạn gái có con riêng cũng không vấn đề gì”.

Những quan điểm cởi mở, đầy chất đàn ông trưởng thành của anh khiến nhiều khán giả xúc động, đặc biệt với một người phụ nữ từng chịu tổn thương như Loan. Khoảnh khắc anh hát tặng chị ca khúc "Dòng thời gian", sân khấu lắng lại như tạo điểm nhấn ấm áp cho buổi hẹn đầu tiên.

Khi được hỏi về nơi ở nếu kết hôn, anh Bảo cho hay gia đình anh luôn tôn trọng lựa chọn của con cái: “Ba mẹ anh nói, ở đâu hai vợ chồng có thể làm ăn sinh sống thì ở đó”. Anh cũng mong mỏi: “Nếu có duyên đến với nhau, hãy bỏ qua quá khứ. Chỉ nghĩ về tương lai”. Câu nói này khiến nhiều người xúc động, nhất là khi đứng trước mặt anh là một người phụ nữ đã hai lần trải qua cú sốc bị phản bội.

Hai trái tim từng tổn thương tìm được sự đồng điệu tại “Bạn muốn hẹn hò”.

Sau thời gian trò chuyện, cả hai quyết định cùng bấm nút hẹn hò. Khoảnh khắc ấy không quá kịch tính mà nhẹ nhàng và chân thật, đúng như tính cách của hai người.

Sự kết hợp giữa người đàn ông điềm đạm, có trách nhiệm và một người phụ nữ bản lĩnh, giàu trải nghiệm khiến nhiều khán giả tin rằng họ có thể đồng hành dài lâu.