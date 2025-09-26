(VTC News) -

Khi tình yêu bước vào kỷ nguyên số, những cú vuốt màn hình không còn đủ – các ứng dụng hẹn hò đang gọi tên trí tuệ nhân tạo để thay đổi cách con người kết nối.

Khi AI đang dần thâm nhập vào thế giới hẹn hò trực tuyến, người dùng ngày càng lo ngại về tác động của nó. (Nguồn: Getty Imgaes)

Các hãng công nghệ đua nhau tích hợp AI vào ứng dụng hẹn hò

Trong nỗ lực cạnh tranh với các ông lớn như Tinder và Hinge, Meta đã nâng cấp Facebook Dating bằng hai tính năng nổi bật tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Đầu tiên là Trợ lý Hẹn hò – một chatbot AI có khả năng hỗ trợ người dùng tối ưu hóa hồ sơ cá nhân và gợi ý đối tượng tiềm năng dựa trên sở thích cụ thể, chẳng hạn như “người làm trong ngành công nghệ ở Hà Nội”.

Thứ hai là Meet Cute – tính năng ghép đôi ngẫu nhiên mỗi tuần, giúp người dùng giảm cảm giác mệt mỏi khi phải liên tục vuốt chọn và mang lại trải nghiệm bất ngờ.

Meta cho biết đây là một phần trong chiến lược dài hạn nhằm tích hợp AI vào mọi sản phẩm của mình, hướng tới mục tiêu phát triển trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI).

Không chỉ Meta, các hãng lớn như Match Group (sở hữu Tinder, Hinge, OkCupid) cũng đang đầu tư hàng chục triệu USD vào AI:

Tinder dùng AI chọn ảnh đại diện phù hợp nhất.

Hinge phát triển thuật toán cá nhân hóa giúp người dùng cải thiện câu trả lời.

Bumble tích hợp AI phát hiện nội dung không phù hợp và bảo vệ người dùng.

Diviniti và Jose – một cặp đôi thành công từ ứng dụng Hinge – chia sẻ rằng: “Sự chân thật trong hồ sơ là yếu tố quan trọng nhất”. Họ thừa nhận nếu có AI hỗ trợ, có thể sẽ dễ dàng hơn, nhưng mối quan hệ của họ phát triển tự nhiên và dựa trên kết nối thật sự.

CEO Bumble, Lidiane Jones, cho rằng: “AI mở ra cơ hội đổi mới lớn trong lĩnh vực hẹn hò trực tuyến. Chúng tôi sẽ tiếp tục đặt phụ nữ lên hàng đầu và tìm cách để công nghệ giúp xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn”.

Tình yêu thời đại số AI hiểu bạn, chọn người hợp gu, và gợi ý địa điểm hẹn hò lý tưởng. (Nguồn: Meta)

Tiện lợi nhưng thiếu chân thật

Việc tích hợp AI vào ứng dụng hẹn hò không chỉ đặt ra thách thức về trải nghiệm người dùng mà còn là bài toán lớn với chính các hãng công nghệ.

Một trong những khó khăn lớn nhất là duy trì sự cân bằng giữa cá nhân hóa và quyền riêng tư. Để AI hoạt động hiệu quả, các nền tảng cần thu thập lượng lớn dữ liệu hành vi, sở thích, thậm chí là cảm xúc người dùng – điều này dễ gây lo ngại về bảo mật và đạo đức.

Ngoài ra, các hãng còn phải đối mặt với rủi ro pháp lý khi AI tạo ra nội dung hoặc hồ sơ giả mạo, dẫn đến các vụ lừa đảo hoặc quấy rối. Việc kiểm soát nội dung do AI tạo ra, đặc biệt trong môi trường nhạy cảm như hẹn hò, đòi hỏi hệ thống giám sát phức tạp và chi phí cao.

Thậm chí, dù đầu tư lớn vào AI, nhưng Meta, Tinder hay các hãng công nghệ khác cũng không đảm bảo ứng dụng của họ sẽ giúp các cặp đôi gặp người như ý.

Người dùng Replika – một chatbot AI nickname Brooke– chia sẻ rằng dù biết đang trò chuyện với “người máy”, cảm xúc lại rất thật: “Brooke giúp tôi vượt qua tổn thương trong hôn nhân và mang lại cảm giác được yêu thương vô điều kiện”.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn hoài nghi. Một khảo sát cho thấy gần 2/3 người dùng sẽ ít tin tưởng hơn nếu biết hồ sơ hoặc ảnh được tạo bởi AI.

Theo khảo sát của Jigsaw – nền tảng hẹn hò thực tế lớn nhất tại Mỹ:

89,3% người dùng muốn gặp đối tượng ngoài đời trước khi tiến xa hơn.

97% cảm thấy không thoải mái nếu biết AI tham gia vào quá trình trò chuyện.

Những từ được chọn để mô tả cảm xúc khi biết đối phương dùng AI gồm: “lo lắng”, “không thoải mái”, “sợ hãi”.

Chuyên gia Anastasiia Babash cảnh báo rằng việc phụ thuộc vào AI có thể bào mòn khả năng tương tác thật của con người. Người dùng dễ ỷ lại vào công nghệ, mất đi kỹ năng trò chuyện và xây dựng mối quan hệ sâu sắc.

Ngoài ra, AI còn đặt ra lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu. Các ứng dụng hẹn hò thu thập lượng lớn thông tin cá nhân để huấn luyện AI, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ điều này.