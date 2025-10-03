Chân dung Bí thư Tỉnh ủy mới của Gia Lai

(VTC News) -

Ngày 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, bước vào phiên chính thức.

Tại đại hội, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố các quyết định của Bộ Chính trị về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ mới.

Theo đó, Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai gồm 60 ủy viên; Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 18 ủy viên.

Ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Thượng tướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Thái Đại Ngọc được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhiệm kỳ 2020 - 2025, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và các chức danh liên quan để Trung ương thực hiện quy trình bầu Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trao quyết định cho tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc và Các nhân sự tham gia Ban Thường vụ, các Phó Bí thư tỉnh Gia Lai.

Các nhân sự tham gia Ban Thường vụ, các Phó Bí thư tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Rah Lan Chung, ông Phạm Anh Tuấn, ông Châu Ngọc Tuấn, ông Nguyễn Ngọc Lương.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gồm 18 ông, bà:

1. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

2. Ông Rah Lan Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Ủy ban nhân dân tỉnh.

4. Ông Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

5. Ông Nguyễn Ngọc Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

6. Ông Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

7. Ông Thái Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

8. Ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

9. Bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy.

10. Ông Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

11. Ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

12. Ông Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

13. Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

14. Ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh.

15. Ông Trần Cang, Giám đốc Sở Tài chính.

16. Bà Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

17. Ông Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

18. Ông Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh.

Và 42 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2025-2030.