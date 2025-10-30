Cha nghèo ôm cuốn sổ nợ dày đặc con số bên giường bệnh con trai nguy kịch

(VTC News) -

Người cha nghèo bất lực nhìn con trai thập tử nhất sinh sau tai nạn.

Giữa vùng trung du miền núi phía Bắc còn nhiều gian khó, nơi những bản làng vẫn oằn mình trong lam lũ, giấc mơ đổi đời của người trẻ vẫn phải đánh đổi bằng mồ hôi và nước mắt. Ở xóm Chàm, xã Tân Pheo (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cũ), chàng trai Hà Mạnh Tuyền (28 tuổi, dân tộc Tày) là minh chứng cho nghị lực ấy - lớn lên giữa thiếu thốn, nhưng chưa bao giờ buông tay trước số phận.

Năm 2000, khi Tuyền mới lên 4, bố mẹ chia tay. Tuyền ở lại cùng bố, người đàn ông lam lũ, tái hôn để rồi gồng mình nuôi thêm con nhỏ. Gánh nặng kinh tế đè lên vai người cha và gia đình nhỏ khiến Tuyền phải sớm đưa ra quyết định nghiệt ngã. Học hết lớp 9, anh gác lại sách vở, rời mái trường khi tuổi đời còn quá trẻ để khoác lên mình chiếc áo công nhân.

Từ đó, hành trình mưu sinh của chàng trai vùng cao bắt đầu - giữa những ca làm triền miên, những ngày tăng ca mệt nhoài nơi khu công nghiệp xa quê. Mỗi đồng lương kiếm được không chỉ là mồ hôi, mà là bữa cơm của cha, là học phí lớp 12 cho em gái, là chút an yên mong manh của cả gia đình.

Cả nhà trông vào vài sào ruộng nương ở Tân Pheo, mùa được mùa mất, chỉ đủ qua ngày. Còn tiền chữa bệnh, tiền học, tiền sinh hoạt đều nhờ vào bàn tay gầy guộc của chàng trai tuổi đôi mươi chưa kịp mơ ước cho riêng mình.

Tuyền nằm bất động trên giường bệnh. (Ảnh: Loan Hoà)

Chiều 21/9, như bao ngày khác, sau ca làm kéo dài, Hà Mạnh Tuyền lại vội vã đạp xe trở về phòng trọ nhỏ. Con đường mưu sinh quen thuộc, nơi mỗi ngày anh vẫn đi về giữa công việc và giấc mơ giản dị về một mái nhà đủ đầy, hôm ấy bỗng trở thành ngã rẽ định mệnh.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng bất ngờ ập đến, cướp đi mọi bình yên mong manh của chàng trai vùng cao. Từ cuộc sống vốn chật vật, Tuyền bị đẩy vào cuộc chiến sinh tồn khốc liệt hơn gấp bội.

Người ta tìm thấy Tuyền trong tình trạng nguy kịch, cơ thể dập nát, hơi thở thoi thóp. Anh nhanh chóng được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Bác sĩ ghi nhận hàng loạt tổn thương nghiêm trọng như đa chấn thương, chấn thương sọ não với xuất huyết dưới nhện đỉnh, đụng dập phổi cả hai bên, tràn máu tràn khí màng phổi đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Chưa dừng lại ở đó, hệ xương khớp gần như vỡ vụn, gãy xương đùi, xương chày, cánh tay và xương đòn phải. Mỗi vết thương là một nỗi đau thể xác, nhưng cũng là thử thách khắc nghiệt đối với nghị lực sống của người thanh niên Tày mới 28 tuổi.

Chàng trai trẻ với cánh tay phải gãy nát, đôi chân không còn lành lặn, giờ nằm bất động trong phòng hồi sức, hơi thở phụ thuộc hoàn toàn vào máy. Mỗi nhịp tim của anh là một lần chiến đấu với tử thần.

Tai nạn ập đến như nhát dao chí mạng vào cuộc đời vốn đã chất chồng khó khăn của Hà Mạnh Tuyền. Trong khi sự sống của anh đang treo lơ lửng trên sợi chỉ mảnh, thì ở quê nhà, gia đình lại rơi vào nỗi hoảng loạn kép, vừa sợ mất con, vừa bế tắc vì không biết lấy đâu ra tiền cứu con.

Ngay từ những ngày đầu nhập viện, Tuyền phải điều trị hồi sức tích cực, sử dụng nhiều loại thuốc đặc biệt ngoài danh mục bảo hiểm y tế. Chi phí điều trị tăng vọt đến mức khủng khiếp, chỉ riêng thuốc men ngoài bảo hiểm, mỗi ngày lên tới 6-7 triệu đồng. Với một gia đình chỉ sống dựa vào mấy sào ruộng nương và đồng lương công nhân ít ỏi, con số ấy chẳng khác nào bản án tử hình về kinh tế.

Ông Hà Văn Tình, bố của Tuyền và gia đình chạy vạy khắp nơi, từ bà con họ hàng đến hàng xóm, ai có thể giúp, họ đều tìm đến. Gom góp, vay mượn mãi mới được vỏn vẹn 80 triệu đồng để chi trả chi phí điều trị ban đầu. Nhưng số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt trước những tờ hóa đơn viện phí dày đặc.

Các bác sĩ cho biết, Tuyền cần điều trị dài ngày, trải qua nhiều ca phẫu thuật chỉnh hình lớn sau khi ổn định được sọ não và hô hấp. Sự sống của anh phụ thuộc vào việc duy trì thuốc men đắt đỏ và các can thiệp y tế kịp thời.

“Cháu nằm đó, toàn thân đầy dây nhợ, bác sĩ bảo tiền thuốc mỗi ngày hết 6-7 triệu đồng. Giờ tiền vay mượn cũng hết rồi, chúng tôi biết làm sao đây…", giọng người cha lạc đi trong tiếng nấc nghẹn, mắt không rời đứa con trai đang giành giật sự sống từng phút.

Ở hành lang bệnh viện, người cha khắc khổ ngồi lặng lẽ bên cuốn sổ chi tiêu, từng trang giấy chi chít những con số nợ, những khoản vay chưa biết bao giờ trả nổi. Hình ảnh ấy như lột tả trọn vẹn sự bế tắc, đau đớn của một gia đình nghèo đang kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần.

Ông Tình chăm sóc con trai bên giường bệnh. (Ảnh: Loan Hoà)

Tuổi 28, cái tuổi đáng ra phải được sống, được cống hiến, được mơ ước, nhưng với Hà Mạnh Tuyền lại là cuộc chiến giành giật sự sống từng ngày. Những năm qua, anh dành trọn thanh xuân và sức lực để gồng gánh gia đình, để cha mẹ bớt khổ, để em gái được tiếp tục đến trường.

Giờ đây, từng hơi thở, từng nhịp tim của Tuyền đều phải đánh đổi bằng tiền thuốc, bằng nỗ lực chạy vạy khắp nơi của người cha già kiệt quệ. Anh đang rất cần bàn tay đưa ra, một sự sẻ chia để có thể tiếp tục thở, tiếp tục phẫu thuật và giành lại mạng sống.

Ông Hà Văn Quân - Trưởng xóm Chàm, xã Tân Pheo cho biết, gia đình ông Hà Văn Tình thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Cả nhà sống dựa vào làm nương rẫy, trồng ngô, trồng sắn. Những năm mất mùa còn không đủ ăn, không có thu nhập ổn định, đời sống bấp bênh. Nay con trai cả là lao động chính không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến gia đình vốn nghèo nay lại rơi vào kiệt quệ. Họ thực sự rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Mỗi đồng tiền quyên góp lúc này không chỉ là sự hỗ trợ tài chính, mà là cơ hội sống, là liều thuốc quý giá giúp người con hiếu thảo ấy vượt qua cơn thập tử nhất sinh, trở về với ruộng nương, với mái nhà nhỏ nơi có người cha hằng đêm ngóng đợi, và cô em gái vẫn chờ anh tiếp tục nuôi em học hành.