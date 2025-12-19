CĐV nhí theo chân bố mẹ xuống phố, chung niềm vui chiến thắng của U22 Việt Nam

Tối 18/12, sau hơn 120 phút thi đấu đầy kịch tính, U22 Việt Nam giành chiến thắng 3-2 trước U22 Thái Lan, qua đó đoạt HCV bóng đá nam Seagames 33. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, không khí ăn mừng nhanh chóng lan khắp các tuyến phố trung tâm Hà Nội.
Dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông, trong đó có không ít gia đình đưa theo con nhỏ cùng hòa vào niềm vui chiến thắng.
Trên nhiều tuyến phố, cờ đỏ sao vàng xuất hiện dày đặc. Tiếng còi, tiếng trống vang lên xen lẫn những tiếng hò reo quen thuộc.
Giữa dòng xe di chuyển chậm, không ít em nhỏ được bố mẹ chở theo, tay cầm lá cờ Tổ quốc, kèn Vuvuzela hòa vào không khí ăn mừng trên phố
Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho ngồi phía sau xe, khoác áo cờ đỏ sao vàng hoặc vẽ hình quốc kỳ lên má.
Anh Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, trú phường Hai Bà Trưng) đưa con gái 5 tuổi ra phố ăn mừng cho biết, gia đình anh theo dõi trọn vẹn trận chung kết tại nhà. “Khi Việt Nam thắng, cháu nhảy lên reo hò, đòi ra ngoài xem mọi người ăn mừng. Tôi nghĩ đây là khoảnh khắc vui, hiếm có nên cho con đi cùng để cảm nhận không khí chung”, anh Hưng nói.
Dù thời tiết về đêm khá lạnh, nhưng đến gần 0h30 ngày 19/12, nhiều gia đình vẫn hoà chung vào niềm vui chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.
Trong dòng người trên phố Trần Hưng Đạo, bé Minh Anh (3 tuổi) được bố chở theo, tay cầm kèn Vuvuzela. Minh Anh nói đây là lần đầu tiên được ra đường ăn mừng một chiến thắng bóng đá. “Con thấy rất đông người và vui. Con thích nhất là được cầm cờ giống mọi người”, Minh Anh chia sẻ.
Theo ghi nhận, phần lớn người dân ra đường đều chủ động đi chậm, giữ an toàn, tránh những khu vực quá đông.
Hai CĐV nước ngoài hoà chung niềm vui với người dân Việt Nam.
Khẩu hiệu "Việt Nam chiến thắng", "Việt Nam vô địch"... liên tục được hô vang trong tiếng trống, tiếng còi sôi động.
Không khí ăn mừng diễn ra trong trật tự, dòng người di chuyển liên tục nhưng không quá hỗn loạn.
Với nhiều em nhỏ, đây có thể là lần đầu được chứng kiến không khí ăn mừng bóng đá ngoài đời thực, thay vì qua màn hình tivi.
