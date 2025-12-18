Mừng U22 Việt Nam vô địch, ngàn người 'đi bão' vẫn chờ đèn đỏ đều tăm tắp

Tối 18/12, sau tiếng còi khép lại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala, niềm vui chiến thắng của U22 Việt Nam nhanh chóng lan tỏa khắp Thủ đô. Từ nhiều ngả đường, dòng người mang theo cờ đỏ sao vàng đổ ra phố, tạo nên một đêm Hà Nội rực rỡ sắc đỏ, tràn đầy cảm xúc tự hào.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News tại các tuyến phố trung tâm như Hàng Bài, Tràng Tiền, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu…, dòng phương tiện ken đặc từ khoảng hơn 22h.
Dù vậy, khác với hình ảnh thường thấy của những đợt “đi bão” trước đây, trật tự giao thông trong đêm mừng chiến thắng lần này được giữ khá tốt.
Tại nhiều nút giao lớn, hàng trăm người kiên nhẫn dừng xe chờ tín hiệu đèn, dù phía trước là biển người đông nghịt.
Đoàn người "đi bão" nghiêm túc dừng chờ đèn đỏ tại nút giao.
Đa số người dân đều nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy.
“Chiến thắng này rất đặc biệt nên ai cũng muốn ra đường chung vui. Nhưng vui thì vui, mình vẫn phải chấp hành luật. Dừng đèn đỏ hay đội mũ bảo hiểm là chuyện bình thường, không vì ăn mừng mà vi phạm luật giao thông”, anh Minh Đức, ở phường Cầu Giấy chia sẻ.
"Đông người nhưng mọi người đi chậm, dừng xe rất trật tự. Mình thấy không khí vui mà vẫn văn minh, đúng tinh thần cổ vũ bóng đá tích cực”, chị Hà, ở phố Ô Chợ Dừa nói.
Theo quan sát, trong suốt quá trình ăn mừng, hầu như không xuất hiện tình trạng đèo ba, lạng lách hay phóng nhanh vượt ẩu.
Dù đường đông, người tham gia “đi bão” chủ yếu di chuyển chậm, giữ khoảng cách và tuân thủ tín hiệu giao thông.
