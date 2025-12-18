Vô địch SEA Games ngoạn mục, cầu thủ U22 Việt Nam òa khóc trong hạnh phúc

U22 Việt Nam mang đến cho người hâm mộ trận chung kết nhiều cảm xúc, từ thất vọng đến hạnh phúc vỡ òa.
Huấn luyện viên Kim Sang-sik và học trò để đối thủ dẫn 2 bàn ngay trong hiệp một, nhưng thử thách đó chỉ tạo điều kiện để U22 Việt Nam thể hiện bản lĩnh.
Khoảnh khắc vỡ òa của Lý Đức sau khi U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2.
U22 Việt Nam bỏ lỡ vài cơ hội "kết liễu" đối thủ trong 90 phút, nhưng điều đó chỉ làm tăng thêm sự bùng nổ khi Thanh Nhàn ghi bàn ở hiệp phụ đầu tiên.
U22 Việt Nam tạo nên màn lội ngược dòng không tưởng, đánh bại Thái Lan ngay tại Bangkok.
Lê Văn Thuận, cầu thủ chơi rất hay sau khi vào sân thay người, òa khóc.
Tiền vệ mang áo số 10 là "vũ khí" bí mật từ ghế dự bị của huấn luyện viên Kim Sang-sik trong cả 2 trận đấu quan trọng nhất.
U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 theo kịch bản khó tin.
Hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh gục xuống sân khóc nức nở.
Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ hay nhất của U22 Việt Nam tại SEA Games 33, cũng không đứng vững trong dòng cảm xúc mãnh liệt.
Lê Viktor là cầu thủ Việt kiều đầu tiên trong lịch sử giành huy chương vàng SEA Games trong màu áo U22 Việt Nam.
Cầu thủ U22 Việt Nam ăn mừng trước khán đài rực sắc đỏ.
U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 bằng màn trình diễn quả cảm.
Người hâm mộ bóng đá Việt Nam không có điều gì chê trách ở các cầu thủ.
Bình luận