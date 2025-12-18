Cờ đỏ sao vàng phủ kín phố phường mừng U22 Việt Nam vô địch

Khoảng 22h, ngay sau khi tiếng còi trọng tài khép lại trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, không khí tại nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội lập tức nóng lên. Chiến thắng 3-2 của U22 Việt Nam trước U22 Thái Lan trên sân Rajamangala (Bangkok) đã thổi bùng niềm vui của người hâm mộ, kéo hàng chục nghìn người đổ ra đường ăn mừng.
Khu vực quanh hồ Gươm nhanh chóng trở thành tâm điểm. Dòng người từ nhiều hướng đổ về mang theo cờ Tổ quốc, kèn, trống và các vật dụng cổ vũ.
Sắc đỏ sao vàng xuất hiện dày đặc trên các tuyến phố, tạo nên khung cảnh rực rỡ giữa đêm muộn ngày 18/12.
Tại phố Hàng Bài, lượng phương tiện tăng đột biến khiến giao thông ùn ứ kéo dài. Dù vậy, không khí chung vẫn trật tự, người dân chủ động nhường đường cho nhau, hạn chế va chạm.
Trên các tuyến phố thuộc địa bàn phường Hoàn Kiếm, dòng người và phương tiện ken đặc. Khu vực trước Nhà hát lớn Hà Nội rợp cờ Tổ quốc, tiếng hò reo vang lên không ngớt mỗi khi có đoàn cổ động viên đi qua.
Hầu như ai ra đường thời điểm này cũng cầm trên tay ít nhất một lá cờ đỏ sao vàng, thể hiện niềm tự hào sau chiến thắng của đội tuyển U22 Việt Nam.
Trên nhiều phố ở Hà Nội, dù dòng người đông đúc, nhiều người vẫn chủ động dừng xe chờ đèn đỏ theo đúng tín hiệu giao thông.
Hình ảnh các đoàn xe xếp hàng ngay ngắn giữa tiếng hò reo, cờ phấp phới tạo nên một khung cảnh đặc biệt, thể hiện ý thức của người hâm mộ trong đêm ăn mừng chiến thắng.
"Tôi theo dõi trận chung kết từ đầu đến cuối. Khi đội tuyển thắng, tôi và bạn bè ra hồ Gươm ngay. Đông người nhưng ai cũng vui vẻ, cảm giác rất tự hào khi thấy cờ Tổ quốc phủ kín các tuyến phố”, anh Thế Hưng, ở Đống Đa chia sẻ.
“Không khí rất náo nhiệt nhưng tôi thấy mọi người khá ý thức, nhất là khi qua các nút giao thông. Vừa ăn mừng chiến thắng, vừa giữ trật tự như vậy là điều đáng mừng”, anh Ngọc Anh, ở phố Quán Sứ nói.
Chiến thắng của U22 Việt Nam không chỉ mang về tấm Huy chương Vàng SEA Games 33 mà còn tạo nên một đêm đáng nhớ tại Hà Nội.
Trong sắc đỏ sao vàng phủ kín phố phường, niềm vui thể thao lan tỏa mạnh mẽ, gắn kết người dân bằng sự tự hào và tinh thần chung vì màu cờ sắc áo.
Bình luận