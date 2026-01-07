Cầu đường nối Vũng Tàu - Cần Giờ có hầm vượt biển 3,1km

(VTC News) -

Ngày 7/1, Thành ủy TP.HCM thống nhất chủ trương đầu tư dự án cầu - đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu. Đây được xem là dự án hạ tầng chiến lược, không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn mở ra không gian phát triển mới hướng ra biển của TP.HCM.

Dự án do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT (xây dựng – chuyển giao). UBND TP.HCM là cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Mô hình cầu và hầm vượt biển nối Cần Giờ-Vũng Tàu (Nguồn: Sở Xây dựng)

Theo đề xuất của nhà đầu tư, dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 104.410 tỷ đồng, không sử dụng vốn đầu tư công, nguồn vốn do nhà đầu tư huy động. Nhà đầu tư được thanh toán hoàn toàn bằng quỹ đất đối ứng.

Tháng 12/2025, UBND TP.HCM đã có văn bản gửi các bộ Quốc phòng, Tài chính, Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xin ý kiến góp ý đối với hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu đường vượt biển nối Cần Giờ-Vũng Tàu.

Theo UBND TP.HCM, TP nhận thấy việc triển khai dự án với quy mô lớn có liên quan và khả năng tác động đến một số ngành, lĩnh vực như hoạt động hàng hải và vận tải biển, quản lý tài nguyên nước, xây dựng, quy hoạch,… Việc lấy ý kiến các bộ, ngành Trung ương nhằm đảm bảo tính đồng bộ về quy hoạch, quốc phòng – an ninh, cũng như các yếu tố môi trường, kỹ thuật đặc thù của công trình vượt biển.

Cầu, đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có điểm đầu tại đường Biển Đông 2, thuộc khu đô thị lấn biển Cần Giờ (xã Cần Giờ), điểm cuối tại đường quy hoạch Sao Mai - Bến Đình, giao với đường 30/4 (phường Tam Thắng).

Theo thiết kế, toàn tuyến có chiều dài khoảng 14km, trong đó khoảng 3,1km được thiết kế làm hầm vượt biển.

Theo UBND TP.HCM, về nguyên nhân tuyến cầu đường vượt biển chỉ có 14km nhưng phải làm hầm vượt biển hơn 3km, là nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn và không ảnh hưởng đến luồng hàng hải.

Vũng Tàu chỉ cách Cần Giờ khoảng 15km qua Vịnh Gành Rái, việc di chuyển giữa 2 khu vực chủ yếu bằng phà.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết sau sáp nhập giữa 3 địa phương TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo TP nhận thấy cần có tuyến di chuyển nối từ trung tâm TP về Vũng Tàu - hiện nay chỉ có đường đi qua Đồng Nai. Phương án xây dựng tuyến cầu – đường vượt biển nối trực tiếp Cần Giờ với Vũng Tàu được xem là hướng đi hợp lý nhất, tạo trục kết nối ngắn và thuận lợi nhất.

Khi dự án hoàn thành, thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM đến Vũng Tàu dự kiến chỉ còn khoảng 1 giờ, thay vì mất vài giờ như hiện nay nếu đi theo các tuyến cao tốc hiện hữu.

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang nói thêm trong quy hoạch dự án cầu đường nối Vũng Tàu - Cần Giờ có bố trí đoạn hầm chui tại khu vực tỉnh không thông thuyền, nối liền hai phần cầu nổi trên biển.

Như vậy, phương án sơ bộ của dự án này sẽ gồm hai hợp phần, là đoạn trên biển bằng cầu, khu vực thông thuyền xây dựng hầm ngầm dưới đáy biển, áp dụng công nghệ tương tự hầm Thủ Thiêm.

Dự án sẽ hình thành hai đảo nhân tạo hai bên khu vực thông thuyền, nhằm thuận lợi cho thi công, thay cho phương án làm cầu cao khoảng 60m.

Nhà đầu tư dự kiến thời gian thi công dự án này khoảng 3 năm, khởi công giữa năm 2026 và hoàn thành, vận hành vào năm 2029.

Cần Giờ chỉ cách Vũng Tàu khoảng 15 km qua vịnh Gành Rái. Hiện nay, việc di chuyển giữa 2 khu vực chủ yếu bằng phà Cần Giờ - Vũng Tàu, hoạt động từ 6h đến 22h mỗi ngày, giá vé khoảng 70.000 đồng/lượt.