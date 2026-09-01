Carlex Design ra mắt G-Stallion: Siêu phẩm Mercedes G-Class giá 3,5 triệu USD

(VTC News) -

Hãng độ xe Ba Lan Carlex Design vừa giới thiệu phiên bản đặc biệt mang tên “G-Stallion”, dựa trên dòng xe Mercedes G-Class. Với mức giá 3,5 triệu USD, mẫu xe độc quyền này được trưng bày tại Triển lãm quốc tế về săn bắn và cưỡi ngựa tại Abu Dhabi cuối tháng 8 vừa qua.

Trong những năm gần đây, Carlex Design đã khẳng định được vị thế riêng biệt trong ngành độ xe, không chỉ đơn thuần lắp đặt bodykit hay vành xe hầm hố, mà còn hợp tác với các nghệ nhân để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật di động. G-Stallion là một minh chứng rõ nét cho hướng đi này, với điểm nhấn nổi bật nằm ở phần nóc xe.

Quá trình tạo hình nóc xe bắt đầu từ một tấm nhôm phẳng, sau đó được các nghệ nhân gò thủ công bằng các công cụ kim loại truyền thống và khuôn gỗ. Sau khi hoàn thiện hình dạng, các họa sĩ tiến hành sơn tỉ mỉ, chủ yếu sử dụng tông màu đen và bạc, kết hợp với các điểm nhấn màu vàng.

Đặc biệt, nóc xe được trang trí bằng hình ảnh một con ngựa lớn, bao quanh bởi các họa tiết hoa văn phức tạp. Theo Carlex Design, riêng phần nóc đã tiêu tốn hơn 3.000 giờ làm việc thủ công.

Ngoài phần nóc độc đáo, G-Stallion còn được trang bị bodykit với vè bánh xe mở rộng, cản trước và sau thiết kế mới, cùng với các đường kẻ chỉ và logo thương hiệu tùy chỉnh.

Không gian nội thất cũng được chăm chút tỉ mỉ, với da thuộc màu hạt dẻ bọc toàn bộ ghế, ốp cửa, bảng táp-lô, vô-lăng và cụm điều khiển trung tâm. Nội thất nổi bật với các chi tiết kim loại thật và khóa cài, kết hợp với nhiều bề mặt sử dụng vật liệu Alcantara mềm mại.

Việc Carlex Design chọn Abu Dhabi làm nơi ra mắt G-Stallion được cho là một chiến lược thông minh, nhằm tiếp cận nhóm khách hàng thượng lưu sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm độc bản và chế tác thủ công tinh xảo.