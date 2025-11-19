Cập nhật tỷ số Việt Nam vs Lào, vòng loại Asian Cup 2027

(VTC News) -

Việt Nam 0-0 Lào Tiếp tục cập nhật

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Lào diễn ra lúc 19h hôm nay 19/11 trên sân vận động quốc gia Lào (Viêng Chăn).

Thông tin trận đấu

Trong bối cảnh vụ gian lận nhập tịch cầu thủ của Malaysia chưa khép lại, đội tuyển Việt Nam phải thắng Lào để tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất dự Asian Cup 2027, dù cơ hội rất nhỏ. Kể cả trong trường hợp giành chiến thắng ở trận đấu tối nay, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn kém Malaysia 3 điểm. Đội tuyển Việt Nam phải thắng tiếp đối thủ này ở lượt trận cuối cùng với tỷ số cách biệt từ 5 bàn trở lên mới có thể lật ngược tình thế sau thất bại 0-4 ở lượt đi.

Đội tuyển Việt Nam thắng Lào 4-0 ở trận lượt đi.

Tuy nhiên, đó là chuyện của tháng 3/2026. Hiện tại, huấn luyện viên Kim Sang-sik cần tập trung cho trận đấu với Lào. Giành 3 điểm trên sân khách không phải nhiệm vụ khó đối với đội tuyển Việt Nam. Dù vậy không chỉ về vấn đề kết quả. Giành chiến thắng trước Lào không phải nhiệm vụ khó đối với đội tuyển Việt Nam. Điều quan trọng là màn thể hiện của các cầu thủ ra sao.

Trong gần một năm thiếu vắng Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam liên tục bị chê bai về lối chơi. Cách tiếp cận có phần thận trọng thái quá của HLV Kim Sang-sik trong hiệp một khiến đội nhà thường không tạo ra thế trận tấn công dồn dập, nhiều cơ hội trong hiệp 1.

Lào có lối chơi phòng ngự gây khó chịu cho đối thủ. Đội bóng của huấn luyện viên Ha Hyeok-jun từng gây ra nhiều khó khăn cho Malaysia trong cả 2 lượt trận. Tuy nhiên, điểm yếu về thể lực khiến đội bóng này không thể duy trì sức chống đỡ trong hiệp 2.

Chỉ cần thủng lưới 1 lần, hàng phòng ngự của đội tuyển Lào sụp đổ. Do đó, bài toán đặt ra đối với thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik là tận dụng cơ hội và duy trì sức ép liên tục để bào mòn thể lực, buộc hàng thủ đối phương mắc sai lầm.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027

Bảng F

XH Đội Trận Bàn thắng-bàn thua Điểm 1 Malaysia 5 15-1 15 2 Việt Nam 4 9-5 9 3 Lào 4 3-14 3 4 Nepal 5 2-9 0