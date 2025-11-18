Tuyển Việt Nam vào thế khó, phải chờ Malaysia bị xử thua

(VTC News) -

Tối 18/11, đội tuyển Malaysia giành chiến thắng 1-0 trước Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027. Bàn thắng duy nhất của Faisal Halim ở phút 56 giúp Malaysia củng cố ngôi đầu bảng F trước sự bám đuổi của đội tuyển Việt Nam.

Chiến thắng của đối thủ cạnh tranh đẩy thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vào thế khó. Hiện tại, Malaysia hơn đội tuyển Việt Nam 6 điểm. Nếu đánh bại Lào trong trận đấu tối mai (19/11), đội tuyển Việt Nam rút ngắn cách biệt này xuống còn 3 điểm. Đây là nhiệm vụ bắt buộc đối với Nguyễn Quang Hải và đồng đội để duy trì hy vọng mong manh.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) thắng Nepal.

Ở lượt trận cuối diễn ra vào tháng 3/2026, đội tuyển Việt Nam gặp Malaysia trên sân nhà. Để chiếm vị trí đầu bảng từ tay đối thủ, thầy trò ông Kim Sang-sik phải thắng với tỷ số cách biệt từ 5 bàn trở lên. Đây là điều rất khó xảy ra. Trong lịch sử đối đầu giữa 2 đội bóng, bất kể thăng trầm, đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng Malaysia với cách biệt lớn đến như vậy.

Do đó, chiến thắng của Malaysia trước Nepal tối 18/11 khiến cơ hội giành quyền tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027 của đội tuyển Việt Nam theo cách thông thường chỉ còn trên lý thuyết. Tuy nhiên, huấn luyện viên Kim Sang-sik và các học trò có thể chờ đợi cơ hội khác thậm chí còn... sáng hơn.

Hiện tại, đội tuyển Malaysia vẫn đối mặt với nguy cơ bị xử thua 2 trận vì vụ bê bối gian lận nhập tịch cầu thủ. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chờ phán quyết của Tòa bóng đá FIFA và Tòa trọng tài thể thao (CAS) để xem xét án phạt bổ sung. Chỉ cần có kết luận 7 cầu thủ Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano không đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia, đội bóng này sẽ lập tức bị xử thua.

Những cầu thủ nêu trên ra sân trong 2 trận đấu ở vòng loại Asian Cup 2027 (Malaysia thắng Nepal 2-0 và thắng đội tuyển Việt Nam 4-0). Nếu bị phạt, đội tuyển Malaysia bị xử thua cả 2 trận nêu trên, đồng nghĩa với mất đi 6 điểm. Khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ cần thắng Lào là vào thẳng vòng chung kết Asian Cup 2027.

Bảng xếp hạng vòng loại Asian Cup 2027

Bảng F

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Malaysia 5 15-1 15 2 Việt Nam 4 9-5 9 3 Lào 4 3-14 3 4 Nepal 5 2-9 0