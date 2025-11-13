Quang Hải nhận lại trọng trách ở tuyển Việt Nam

(VTC News) -

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) công bố Đỗ Duy Mạnh là đội trưởng của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung tháng 11/2025. Hai đội phó là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Hoàng Đức.

Như vậy, Quang Hải nhận lại nhiệm vụ trong ban cán sự ngay khi trở lại đội tuyển Việt Nam. Ở lần tập trung tháng trước, khi Quang Hải rút lui, vai trò đội phó được giao cho Nguyễn Tiến Linh.

Ban cán sự đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam hội quân đầy đủ từ hôm qua (12/11) tại Phú Thọ. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lên đường sang Lào vào ngày 15/11, thi đấu với đội chủ nhà ngày 19/11.

Ở vòng loại Asian Cup 2027, đội tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai bảng F. Quang Hải và đồng đội kém Malaysia 3 điểm và bất lợi về kết quả đối đầu ở trận lượt đi (thua 0-4). Ở lượt trận tháng 11, Malaysia gặp Nepal trong khi đội tuyển Việt Nam đấu với Lào.

Trong trận lượt đi trên sân nhà, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh bại Lào với tỷ số 5-0. Dù vậy, màn thể hiện của đội tuyển Việt Nam vẫn chịu nhiều ý kiến chỉ trích, đặc biệt trong khâu tấn công.

Ở đợt tập trung này, ngoài sự trở lại của Quang Hải, đội tuyển Việt Nam chào đón Nguyễn Xuân Son. Cầu thủ của Nam Định vừa binh phục chấn thương, chưa thi đấu trận nào từ tháng 1 năm nay nhưng vẫn được huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập trở lại.