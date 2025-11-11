Xuân Son tuyên bố bình phục 100%, hãnh diện được khoác áo tuyển Việt Nam

(VTC News) -

"Hôm nay là ngày đặc biệt đối với tôi. Được chơi cho đội tuyển Việt Nam luôn là niềm hãnh diện", Nguyễn Xuân Son chia sẻ trong ngày trở lại đội tuyển Việt Nam. Sau 10 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương, cầu thủ sinh năm 1997 được huấn luyện viên Kim Sang-sik gọi trở lại ngay khi bình phục dù chưa ra sân trận nào.

Xuân Son nói thêm: "Tôi chắc chắn bình phục 100% và ra sân đủ thời lượng mà không có gì nguy hiểm cả. Tôi sẽ cố gắng hết sức có thể".

Sau màn ra mắt ngoạn mục ở đội tuyển Việt Nam với 7 bàn thắng sau 4 trận đấu, Nguyễn Xuân Son bị gãy chân ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2024. Tiền đạo này phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn. Anh không được đăng ký thi đấu ở giai đoạn đầu của V.League 2025-2026.

Nguyễn Xuân Son trở lại đội tuyển Việt Nam sau nhiều tháng vắng mặt.

Ngày 11/10, câu lạc bộ Nam Định thông báo Nguyễn Xuân Son hoàn toàn bình phục chấn thương. Tiền đạo sinh năm 1997 thi đấu khoảng 15 phút trong trận đấu tập với câu lạc bộ PVF CAND. Anh cũng có thể ra sân cho CLB Nam Định trong trận gặp Long An ở Cúp Quốc gia.

"Tôi rất vui khi trở lại đội tuyển, thấy những gương mặt đồng đội thân quen.. Gia đình cũng rất hãnh diện khi tôi được cống hiến lần nữa cho đội tuyển Việt Nam. Tôi rất vui khi quay trở lại đây, gặp lại những người bạn, những người thầy. Thật khó để diễn tả cảm xúc ấy", Xuân Son nói.

"Tôi có thể tập luyện trọn vẹn ở CLB Nam Định. Bất cứ khoảnh khắc nào, thời điểm nào, giai đoạn nào, kể cả trận đấu, tôi đều có thể ra sân, chỉ cần HLV Kim Sang-sik yêu cầu và đưa ra quyết định. Tôi muốn nói cảm ơn nhiều với mọi người. Thành thực cảm ơn đất nước Việt Nam. Tôi muốn cống hiến tất cả những gì có thể cho bóng đá Việt Nam".

Đội tuyển Việt Nam hội quân từ hôm nay (11/11) để chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài sự trở lại của Nguyễn Xuân Son, đội tuyển Việt Nam có nhiều thay đổi so với lần tập trung trước.

Huấn luyện viên Kim Sang-sik không triệu tập bất kỳ cầu thủ U23 nào. Những nhân tố như Khuất Văn Khang, Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên... sẽ tập trung cho đội U22 thi đấu giao hữu ở Trung Quốc, chuẩn bị cho SEA Games 33.