Đá 12 phút với tuyển Việt Nam, cầu thủ nhập tịch Malaysia mất việc

(VTC News) -

Câu lạc bộ Unionistas de Salamanca (Tây Ban Nha) thông báo chấm dứt hợp đồng mượn cầu thủ Gabriel Palmero (hay Gabriel Felipe Arrocha) trước thời hạn. Đội bóng chủ quản của Gabriel Palmero là Tenerife cũng quyết định thanh lý hợp đồng. Cầu thủ nhập tịch Malaysia gốc Tây Ban Nha rơi vào cảnh thất nghiệp giữa mùa giải.

Trên các kênh truyền thông chính thức, CLB Salamanca cho biết quyết định được đưa ra sau khi nhận được thông báo từ Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) ngày 25/9 về án phạt cấm thi đấu 12 tháng đối với Gabriel Palmero do sai phạm trong quá trình nhập tịch Malaysia. Sau đó, ngày 3/11, đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) bị FIFA bác bỏ, đồng nghĩa với việc lệnh "treo giò" được giữ nguyên.

Gabriel Palmero bị cấm thi đấu một năm.

Câu lạc bộ Tenerife cho biết: ”Gabriel Palmero là một trong bảy cầu thủ bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng và phạt 2.000 franc Thụy Sỹ (khoảng 65 triệu đồng) vì làm giả giấy tờ nhập tịch để đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia. Sáu cầu thủ còn lại gồm Rodrigo Holgado, Facundo Garces, Jon Irazabal, Joao Figueiredo, Hector Hevel và Imanol Machuca".

Tương lai của nhóm cầu thủ nêu trên trở nên bấp bênh sau khi vụ gian lận nhập tịch bị phanh phui. Các cầu thủ bị cấm thi đấu một năm kèm theo án phạt tiền. Họ có nguy cơ bị FIFA hủy tư cách thi đấu cho đội tuyển Malaysia, trong khi cũng không còn giữ quốc tịch cũ.

Ngoài Palmero, một cầu thủ khác trong nhóm vi phạm cũng có nguy cơ rơi vào cảnh thất nghiệp. Đó là Rodrigo Holgado, hiện thuộc biên chế câu lạc bộ America de Cali (Colombia). Một đội bóng ở Chile muốn chiêu mộ Holgado trong kỳ chuyển nhượng sắp tới nhưng quyết định dừng thương vụ này sau khi FIFA bác đơn kháng cáo của Liên đoàn bóng đá Malaysia.

Gabriel Palmero phải trả giá đắt chỉ vì 12 phút thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Lần duy nhất anh ra sân cho đội bóng này chính là cuộc đối đầu với đội tuyển Việt Nam, vào sân thay người ở phút 81 (trận đấu có 3 phút đá bù). Cầu thủ này được FIFA cấp phép thi đấu chỉ vài giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Tuy nhiên, ngay sau đó, LĐBĐ thế giới nhận được đơn khiếu nại và mở cuộc điều tra. Cơ quan này phát hiện có dấu hiệu giả mạo thông tin trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ - trong đó có Gabriel Palmero - mà LĐBĐ Malaysia gửi lên.