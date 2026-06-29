(VTC News) -

Nam Phi 0 0 Canada

Trận đấu giữa Nam Phi và Canada thuộc vòng 1/16 World Cup 2026 diễn ra sáng 29/6 trên sân vận động SoFI ở Inglewood (bang California, Mỹ). Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Nam Phi vs Canada nhanh nhất tại đây.

Nam Phi đấu với Canada ở vòng 1/16 World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Trong hiệp một, Nam Phi có tỷ lệ kiểm soát bóng cao hơn (55%) nhưng thế trận lại nghiêng về Canada nhiều hơn. Đại diện châu Phi chủ động thiết lập đội hình phòng ngự chắc. Những pha phản công của họ chỉ dẫn đến 3 cú sút với mức độ nguy hiểm không cao khi chỉ số bàn thắng kỳ vọng chỉ đạt 0,06.

Canada có nhiều giai đoạn tạo ra sức ép và tung ra tới 7 pha dứt điểm. Tuy nhiên, chất lượng các pha xử lý nhịp cuối của đội chủ nhà không cao. Hiệp một kết thúc không có bàn thắng.

Đội hình Nam Phi vs Canada

Nam Phi: Ronwen Williams (1), Teboho Mokoena (4), Aubrey Modiba (6), Oswin Appollis (7), Relebohile Mofokeng (10), Thapelo Maseko (12), Sphephelo Sithole (13), Mbekezeli Mbokazi (14), Evidence Makgopa (17), Khuliso Mudau (20), Ime Okon (21).

Canada: Maxime Crepeau (16), Alistair Johnston (2), Stephen Eustaquio (7), Jonathan David (10), Liam Millar (11), Tani Oluwaseyi (12), Derek Cornelius (13), Moise Bombito (15), Tajon Buchanan (17), Richie Laryea (22), Nathan Saliba (25).

Thông tin Nam Phi và Canada trước trận đấu

Nam Phi tạo dấu mốc lịch sử khi vượt qua vòng bảng World Cup lần đầu tiên. Đội bóng của huấn luyện viên Hugo Broos khởi đầu bằng thất bại 0-2 trước Mexico, sau đó hòa Cộng hòa Séc 1-1 và thắng Hàn Quốc 1-0 ở lượt cuối để đứng nhì bảng A.

Canada đứng nhì bảng B sau 3 lượt trận. Đội bóng của huấn luyện viên Jesse Marsch khởi đầu bằng trận hòa Bosnia & Herzegovina 1-1, thắng Qatar 6-0 rồi thua Thụy Sĩ 1-2 ở lượt cuối. Kết quả này khiến Canada không thể giữ lợi thế thi đấu trên sân nhà ở vòng 1/16. Dù vậy, Canada vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chất lượng tấn công.

Siêu máy tính Opta đánh giá Canada nhỉnh hơn với 56,2% khả năng thắng trong 90 phút. Nam Phi có 19,7% cơ hội, trong khi khả năng hòa sau thời gian thi đấu chính thức là 24,1%. Tỷ lệ đi tiếp của Canada được tính ở mức 68,3%, còn Nam Phi là 31,7%.