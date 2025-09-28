(VTC News) -

Dù phải chơi trên sân khách, CAHN mới là đội kiểm soát trận đấu tốt hơn. Sự trở lại của Nguyễn Quang Hải giúp hàng tiền vệ của CLB Công an Hà Nội chiếm ưu thế ở khu vực giữa sân.

Bàn mở tỷ số của đội khách ở phút 37 đến từ pha phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ. Alan đón đường chuyền của Quang Hải, thực hiện pha làm tường một chạm để Leo Artur tung cú sút xa hiểm hóc đánh bại thủ môn của Nam Định.

Cận cảnh pha phối hợp đẹp mắt giúp CAHN ghi bàn mở tỷ số.

Sau khi thủng lưới, đội chủ nhà lập tức đẩy cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, các cầu thủ Nam Định phối hợp rời rạc và không tạo ra sức ép đủ lớn để khiến hàng thủ đối phương gặp khó.

Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt đưa Kevin Phạm Ba và Percy Tau vào sân để tăng sức uy hiếp ở cánh phải. Dù vậy, sự điều chỉnh này không tạo ra khác biệt về chất lượng và hiệu quả cho các pha tấn công của CLB Nam Định.

Quang Hải ghi dấu ấn trong ngày trở lại sau chấn thương.

Khi đối thủ dâng cao, CLB Công an Hà Nội có thêm nhiều cơ hội. Trong pha tấn công ở phút 67, Quang Hải bị thủ môn Nam Định cản lại nhưng anh vẫn kịp chuyền bóng cho Leo Artur dứt điểm vào khung thành trống.

Quang Hải kiến tạo cho Alan nâng tỷ số lên 2-0.

Bàn thua thứ hai khiến các cầu thủ Nam Định xuống tinh thần. Dù ở tình thế phải dốc toàn lực tìm kiếm bàn thắng, đội chủ nhà lại không tấn công được. Các học trò của huấn luyện viên Vũ Hồng Việt bế tắc khi có bóng ở gần vòng cấm đối phương. Thủ môn Nguyễn Filip của CAHN không phải vất vả cản phá cú sút nào từ đối thủ ở nửa sau của hiệp 2.

CAHN giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-0. Sau vòng 5, thầy trò huấn luyện viên Alexandre Polking có 13 điểm, cùng CA TP.HCM và Ninh Bình chia sẻ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng.

Nam Định 0-2 CAHN 37' Artur 67' Alan

