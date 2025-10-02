Đội hình dự kiến Eastern vs Nam Định: 11 ngoại binh xuất trận

(VTC News) -

Trận Eastern vs Nam Định thuộc lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Champions League 2 diễn ra lúc 17h hôm nay 2/10. Đại diện của bóng đá Việt Nam được kỳ vọng sẽ giành 3 điểm trên sân khách để tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng với Gamba Osaka.

Đội hình Eastern đấu với Nam Định

Eastern sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Họ có 9 ngoại binh gồm Marco Lorenz, Calum Hall, Marcos Gondra, Gil Martins, Daniel Almazan, Manuel Bleda, Uriel Contiero, Taiga Kawano và Yu Okubo. Điều bất ngờ là ở trận đấu với Gamba Osaka, Eastern chỉ sử dụng 5 người trong số nafyd đá chính.

Trong cuộc đối đầu Nam Định, Hall không thể ra sân do bị phạt cấm thi đấu. Hậu vệ cánh phải người Scotland nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận thua Gamba Osaka.

Nam Định không có phong độ tốt ở đấu trường trong nước. Lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào ngoại binh của đội bóng thành Nam đang gặp trục trặc. Tuy nhiên, khi bước ra sân chơi châu lục, điều này không phải vấn đề lớn.

Nam Định có thể sử dụng đội hình 11 ngoại binh.

Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt có thể tung ra sân đội hình 11 cầu thủ ngoại và không có lý do gì để không tiếp tục làm như vậy. CLB Nam Định chơi rất thành công trong cuộc tiếp đón Ratchaburi (thắng 3-1).

Ở vị trí thủ môn, Caique rõ ràng là lựa chọn tốt hơn Trần Nguyên Mạnh. Hàng hậu vệ lý tưởng của CLB Nam Định là Kevin Phạm Ba, Lucas Alves, Walber và Mitchell Dijks. Trong số này, Walber chưa mang đến sự yên tâm nhưng vẫn tốt hơn Dương Thanh Hào, Đặng Văn Tới.

Hàng tiền vệ là cuộc chơi của các ngoại binh. Chỉ thiếu Caio Cesar hoặc Romulo, Nam Định thất thế hoàn toàn ở tuyến giữa trong 2 trận đấu gần nhất. Trong các nội binh của Nam Định, có lẽ chỉ Lý Công Hoàng Anh và Lâm Ti Phông cạnh tranh được suất đá chính ở vị trí tiền vệ công hoặc tiền đạo cánh.

Đội hình dự kiến của Eastern: Hung Fai Yapp, Ho Ming Yiu, Marco Lorenz, Daniel Almazan, Uriel Contiero, Marcos Gondra, Kwan Ching Lau, Manuel Bleda, Ming Ho Gao, Gil Martins, Okubo.

Đội hình dự kiến của Nam Định: Caique Santos, Kevin Phạm Ba, Lucas Alves, Walber Mota, Mitchell Dijks, Caio Cesar, Romulo, Lý Công Hoàng Anh, Percy Tau, Kristoffer Hansen, Brenner.

Xem trực tiếp Eastern vs Nam Định trên kênh nào?

Bản quyền phát sóng giải AFC Champions League 2 tại Việt Nam thuộc sở hữu của truyền hình K+. Trận đấu giữa Eastern và Nam Định diễn ra trên sân vận động Mong Kok, Hong Kong (Trung Quốc) lúc 17h ngày 2/10, được chiếu trực tiếp trên kênh K+SPORT 1.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số trận đấu Eastern vs Nam Định.