Trực tiếp bóng đá CAHN vs Tai Po, giải AFC Champions League 2

CAHN đấu với Tai Po (19h15 ngày 2/10)

Câu lạc bộ CAHN đấu với Tai Po (Đại Phố) ở lượt trận thứ hai vòng bảng giải AFC Champions League 2. Đây là cơ hội để đại diện của bóng đá Việt Nam tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở đấu trường châu Á.

CLB Công an Hà Nội chơi không tồi ở lượt trận đầu tiên. Đoàn quân của huấn luyện viên Alexandre Polking áp đảo Bắc Kinh Quốc An (Trung Quốc) ngay trên sân khách. Tuy nhiên, việc bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và những khoảnh khắc mất tập trung ở hàng thủ khiến đội bóng Việt Nam chỉ giành được 1 điểm trong trận hòa 2-2.

CLB Công an Hà Nội đấu với Tai Po ở AFC Champions League 2.

Trong cuộc tiếp đón Tai Po (Đại Phố) của Hong Kong (Trung Quốc), CAHN tiếp tục gặp khó khăn về lực lượng. Huấn luyện viên Alexandre Polking không có nhiều lựa chọn ở hàng thủ khi Vũ Văn Thanh, Bùi Hoàng Việt Anh và Adou Minh chấn thương. Nguyễn Quang Hải - cầu thủ rất quan trọng ở tuyến giữa của CAHN - vừa bình phục lại gặp chấn thương khác.

Các cổ động viên CLB Công an Hà Nội có thể yên tâm về phong độ của đội nhà. Đại diện của bóng đá Việt Nam đủ khả năng kiểm soát trận đấu và tạo ra cơ hội. Tuy nhiên, các chân sút của họ như Leo Artur, Alan Sebastiao hay Lê Văn Đô, Nguyễn Đình Bắc cần chắt chiu cơ hội hơn.

Tai Po là nhà vô địch giải Hong Kong (Trung Quốc) mùa trước. Đội bóng này từng 2 lần dự AFC Cup trước đây nhưng chỉ giành được 2 chiến thắng sau 14 trận đấu. Ở lượt trận đầu tiên, Tai Po (Đại Phố) gây bất ngờ khi đánh bại Macarthur (Australia) trên sân nhà với tỷ số 2-1.