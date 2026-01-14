Xác định đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết U23 châu Á 2026

(VTC News) -

Video: U23 UAE 1-1 U23 Syria

U23 Việt Nam xác định được đối thủ tiếp theo tại giải U23 châu Á 2026 vào sáng sớm nay 14/1 sau lượt trận cuối của bảng B. Đội nhì bảng đấu này và giành quyền vào trận tứ kết gặp U23 Việt Nam là U23 UAE. Đoàn quân của huấn luyện viên Marcelo Broli hòa U23 Syria với tỷ số 1-1 để giữ được vị trí thứ hai.

Ali Al Memari ghi bàn đưa U23 UAE vượt lên ở phút 23. Sau đó, U23 UAE dốc toàn lực phòng ngự bảo toàn tỷ số. U23 Syria ép sân với tỷ lệ kiểm soát bóng trên 60%. Tuy nhiên, đội bóng này chỉ ghi được một bàn thắng từ pha dứt điểm của Mahmoud Al Omar.

Với tỷ số hòa 1-1, U23 UAE và U23 Syria cùng có 4 điểm. Thứ hạng của 2 đội được phân định bằng hiệu số bàn thắng - bàn thua (do kết quả đối đầu bất phân thắng bại). U23 UAE (3 bàn thắng - 4 bàn thua) xếp trên U23 Syria (2 bàn thắng - 6 bàn thua), đứng thứ hai tại bảng B và gặp U23 Việt Nam ở vòng tứ kết.

U23 UAE (áo trắng) là đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết giải U23 châu Á 2026.

Lịch sử đối đầu giữa U23 Việt Nam và U23 UAE tại giải U23 châu Á chỉ có 2 trận đấu, đều diễn ra ở vòng bảng. Năm 2016, U23 Việt Nam thua U23 UAE 2-3. Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tuấn Anh ghi 2 bàn giúp U23 Việt Nam 2 lần dẫn trước. Tuy nhiên, các học trò của huấn luyện viên Toshiya Miura lại để đối thủ giành chiến thắng chung cuộc.

Năm 2020, U23 Việt Nam - đương kim á quân - hòa không bàn thắng với U23 UAE ở trận ra quân. U23 Việt Nam sau đó không thắng trận nào và bị loại ngay khi kết thúc vòng bảng.

XH Đội Trận Bàn thắng-

bàn thua Điểm 1 Nhật Bản 3 10-0 9 2 UAE 3 3-4 4 3 Syria 3 2-6 4 4 Qatar 3 0-5 0

Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2026

Ngày 16/1

18h30: U23 Nhật Bản vs U23 Jordan.

22h30: U23 Việt Nam vs U23 UAE.

Ngày 17/1

18h30: U23 Uzbekistan vs Nhì bảng D.

22h30: Nhất Bảng D vs U23 Hàn Quốc.