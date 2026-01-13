U23 Việt Nam gặp đội nào ở tứ kết U23 châu Á 2026?

(VTC News) -

Video: U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út.

U23 Việt Nam đứng đầu bảng A giải U23 châu Á 2026 với thành tích toàn thắng. Đây là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam mà ngay cả huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng không ngờ tới. Sau khi giành quyền vào tứ kết, nhà cầm quân người Hàn Quốc và học trò chờ xác định đối thủ vào đêm nay (giờ Việt Nam).

Với việc đứng đầu bảng A, U23 Việt Nam chắc chắn tránh được U23 Nhật Bản - đội bóng có màn thể hiện xuất sắc nhất giải đấu tính đến lúc này. Trong khi đó, U23 Qatar chắc chắn bị loại sau 2 trận thua. Đối thủ của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết là U23 UAE hoặc U23 Syria, 2 đội bóng cạnh tranh vị trí nhì bảng B.

U23 Việt Nam đứng đầu bảng A sau khi đánh bại U23 Ả Rập Xê Út.

Vị trí nhì bảng B được quyết định ở trận đối đầu trực tiếp giữa U23 UAE và U23 Syria diễn ra lúc 23h30 tối nay (13/1) và kết thúc sáng sớm mai. Sau 2 lượt trận, cả 2 đội bóng Tây Á này đều có 3 điểm (thắng U23 Qatar và thua U23 Nhật Bản).

U23 UAE có lợi thế nhờ chỉ số phụ tốt hơn, trong khi trận thua 0-5 trước U23 Nhật Bản đẩy U23 Syria vào thế khó. Họ buộc phải giành chiến thắng để chiếm lấy vị trí thứ hai, trong khi đối thủ chỉ cần hoà.

Nhìn chung, dù là U23 UAE hay U23 Syria, thử thách của U23 Việt Nam ở vòng tứ kết không dễ hơn 3 trận đấu vòng bảng. Đáng chú ý, U23 Syria từng thắng U23 Việt Nam với tỷ số 2-1 trong trận đá tập kín trước giải.

Lịch thi đấu U23 châu Á 2026 hôm nay 13/1

18h30: U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc.

18h30: U23 Iran vs U23 Lebanon.

23h30: U23 Nhật Bản vs U23 Qatar.

23h30: U23 UAE vs U23 Syria.

Lịch thi đấu tứ kết U23 châu Á 2026

Ngày 16/1

18h30: U23 Nhật Bản vs U23 Jordan.

22h30: U23 Việt Nam vs U23 UAE/U23 Syria.

Ngày 17/1

18h30: Nhất bảng C vs Nhì bảng D.

22h30: Nhất Bảng D vs Nhì bảng C.