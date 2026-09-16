Căn hộ chung cư ở Hà Nội bốc cháy ngùn ngụt

(VTC News) -

Hiện trường vụ cháy căn hộ chung cư 90 Nguyễn Tuân

Khoảng 8h30 ngày 16/9, Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được thông tin báo cháy tại chung cư 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân.

Trung tâm chỉ huy nhanh chóng điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 13 tiếp cận hiện trường. Tại hiện trường, ngọn lửa đỏ rực ngùn ngụt cháy, bao trùm cửa kính căn hộ, khói đen bốc cao.

Ngọn lửa ngùn ngụt bao trùm cửa kính căn hộ.

Sau khoảng 10 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thông tin ban đầu, đám cháy xuất phát từ tầng 12B chung cư HH2 chung cư 90 Nguyễn Tuân.

Đây là vụ cháy thứ hai xảy ra tại chung cư 90 Nguyễn Tuân trong thời gian gần đây. Trước đó 10 ngày, một vụ cháy cũng xảy ra tại tầng 9, tòa HH1 của chung cư này. Lực lượng chức năng kịp thời hướng dẫn, cứu nạn 3 mẹ con chủ căn hộ.

Cũng trong sáng nay, tại phường Tây Hồ xảy ra vụ cháy thảm khốc khiến 5 người tử vong.

Nơi xảy ra hỏa hoạn là căn nhà cao 4 tầng tại số 2B, ngõ 2B Văn Cao, diện tích khoảng 60m² mỗi tầng. Khoảng 2h, khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, 4 người đã thoát ra ngoài, còn người mắc kẹt bên trong.

Đến 2h30, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn sau đó 15 phút.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện 5 nạn nhân tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.