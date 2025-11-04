Toàn cảnh Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh tăng tốc về đích

Dự án Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc địa phận Long An) có tổng chiều dài 6,84 km, tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, tuyến cao tốc được xây dựng quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, kèm theo hai tuyến đường song hành hai bên cho phương tiện lưu thông với vận tốc 60 km/h, đảm bảo kết nối linh hoạt và an toàn.
Dự án Vành đai 3 đoạn qua Tây Ninh gồm 9 gói thầu xây dựng, trong đó có 3 gói thầu chính trên tuyến cao tốc. Cụ thể, gói XL1 đảm nhiệm thi công phần đường chính; gói XL2 xây dựng các cầu vượt sông, cầu cạn; còn gói XL3 thực hiện nút giao cuối tuyến, kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành, tạo liên thông đồng bộ cho toàn dự án.
Cuối tháng 9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Long An (trực thuộc tỉnh Tây Ninh) cho biết cả 3 gói thầu chính của dự án Vành đai 3 đều đạt tiến độ đề ra, khối lượng thi công tương đương 82% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, công trình sẽ hoàn thành vào cuối năm nay và chính thức đưa vào khai thác từ năm 2026, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng phía Nam.
Để bảo đảm tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng, các đơn vị thi công đã huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị, máy móc làm việc liên tục, tập trung hoàn thiện mặt đường và lề đường, phấn đấu hoàn thành dự án đúng kế hoạch.
Các công nhân lái xe lu nền đường làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, đảm bảo đến 31/12/2025 bàn giao công trình.
Thời gian qua, dù thời tiết mưa kéo dài, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công đồng loạt, làm việc khẩn trương để bảo đảm tiến độ. Nhiều hạng mục quan trọng như đắp taluy, xây hộ lan, lắp đặt hệ thống thoát nước trên tuyến chính được triển khai liên tục, tạo tiền đề cho việc thảm nhựa và hoàn thiện toàn tuyến trong thời gian tới.
Theo ghi nhận tại hiện trường, hàng chục biển báo giao thông, cọc tiêu và thiết bị an toàn đã được tập kết sẵn dọc tuyến, sẵn sàng lắp đặt khi các hạng mục mặt đường hoàn thiện.
Cầu vượt Tân Bửu thuộc gói thầu XL2, đoạn qua nút giao Tân Long đã hoàn thành các hạng mục bê tông bản mặt cầu và lan can. Nhà thầu đang chuẩn bị thảm bê tông nhựa mặt cầu, hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi kết nối thông suốt toàn tuyến.
Cầu vượt Tân Bửu và cầu song hành đoạn qua sông Chợ Đệm đã hoàn thành công tác hợp long, đánh dấu mốc quan trọng của gói thầu XL2.
Gói thầu XL3 – nút giao kết nối với cao tốc Bến Lức – Long Thành hiện đạt hơn 80% khối lượng thi công. Trong ảnh, cầu vượt ngang tuyến Vành đai 3 đã hoàn thành thảm bê tông nhựa và được bàn giao cho Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) để tổ chức thông xe tạm, phục vụ thi công các hạng mục liên quan.
Cầu vượt quay đầu trên tuyến đã hoàn thành các hạng mục bê tông mặt cầu và lan can.
Dự án Vành đai 3 TP.HCM là một trong những công trình giao thông trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài hơn 76 km, đi qua các địa phương gồm TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh.
Khi hoàn thành, tuyến Vành đai 3 TP.HCM sẽ cùng với hai tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành và TP.HCM – Trung Lương hình thành trục giao thông bao quanh khu vực TP.HCM. Hệ thống này giúp hạn chế lượng xe chạy xuyên tâm qua nội đô, rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân và doanh nghiệp, giảm chi phí logistics, đồng thời tăng cường liên kết vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực trọng điểm phía Nam.
Bình luận