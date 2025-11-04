Toàn cảnh Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Tây Ninh tăng tốc về đích

Thời gian qua, dù thời tiết mưa kéo dài, các nhà thầu vẫn duy trì nhiều mũi thi công đồng loạt, làm việc khẩn trương để bảo đảm tiến độ. Nhiều hạng mục quan trọng như đắp taluy, xây hộ lan, lắp đặt hệ thống thoát nước trên tuyến chính được triển khai liên tục, tạo tiền đề cho việc thảm nhựa và hoàn thiện toàn tuyến trong thời gian tới.