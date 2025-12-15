Cận cảnh máy bay lớn nhất Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Long Thành

Chiều 15/12, Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai) đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên, cột mốc quan trọng trong quá trình chuẩn bị đưa sân bay lớn nhất cả nước vào khai thác giai đoạn 1, sau 5 năm kể từ khi dự án được phê duyệt.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ đầu giờ chiều, các lực lượng tại sân bay Long Thành hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho sự kiện đón chuyến bay kỹ thuật đầu tiên hạ cánh xuống đường băng số 1.
Đúng 15h35 chuyến bay mang số hiệu VN5001 cất cánh từ Tân Sơn Nhất (SGN) và hạ cánh xuống Long Thành lúc 16h10 cùng ngày. Máy bay hạ cánh an toàn xuống đường băng, sau đó lăn bánh theo đường lăn về hướng Nhà ga hành khách. Sau khi hoàn tất các nội dung kỹ thuật theo kế hoạch, máy bay cất cánh trở lại sân bay Tân Sơn Nhất.
Chuyến bay kỹ thuật này được xem là bước thử nghiệm quan trọng trước khi Cảng Hàng không quốc tế Long Thành chính thức đón các chuyến bay đầu tiên vào ngày 19/12.
Tàu bay thực hiện chuyến bay là Boeing 787 của Vietnam Airlines là dòng máy bay thân rộng lớn nhất đang được Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam khai thác, với sức chứa tối đa khoảng 340 hành khách. Do là chuyến bay kỹ thuật, máy bay chỉ chở tổ bay và lực lượng kỹ thuật; sau khi hạ cánh tại Long Thành sẽ quay đầu trở lại Tân Sơn Nhất - TP.HCM.
Chuyến bay kỹ thuật được thực hiện nhằm kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ điều kiện khai thác bay tại sân bay Long Thành, bao gồm hệ thống dẫn đường, thông tin - liên lạc, quy trình tiếp nhận và điều phối tàu bay, hoạt động của hệ thống chiếu sáng đường băng, sân đỗ, cùng sự phối hợp giữa các lực lượng điều hành bay. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để bảo đảm cảng hàng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh trước khi chính thức đưa vào khai thác.
Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ khai thác hành trình thử nghiệm theo các đường bay tiêu chuẩn đã được phê duyệt cho hoạt động kỹ thuật, gồm L637, L643, M768, W1 và N500 cho cả hai chiều bay giữa sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành. Phép bay có hiệu lực trong khung thời gian linh hoạt -12/+24 giờ, nhằm bảo đảm điều kiện tổ chức và điều hành chuyến bay thuận lợi.
Để phục vụ chuyến bay, các lực lượng kiểm soát không lưu, kỹ thuật, khí tượng, thủ tục bay và cứu nạn đã được huấn luyện bài bản, bố trí ca kíp theo tài liệu khai thác đã trải qua nhiều vòng thẩm định, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) và Tổ chức các nhà cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay (CANSO).
Song song đó, ACV phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Đồng Nai để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trong suốt quá trình tổ chức chuyến bay kỹ thuật.
Theo kế hoạch, chuyến bay chính thức đầu tiên đến Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ được thực hiện vào ngày 19/12/2025, trên chặng bay Nội Bài - Long Thành - Nội Bài.
Ngày 19/12, ngoài chuyến bay đầu tiên do Vietnam Airlines thực hiện, sân bay Long Thành tiếp tục đón thêm hai chuyến bay của Vietjet Air và Bamboo Airways. Các chuyến bay này dự kiến lần lượt hạ cánh, mỗi chuyến cách nhau khoảng 5 phút, phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá khả năng khai thác và phối hợp vận hành tại cảng hàng không mới.
Trước đó, công tác bay hiệu chuẩn đã được VATM và ACV triển khai nhiều đợt. Cụ thể, ngày 2/8 tổ chức bay hiệu chuẩn phương thức bay PBN; các ngày 6, 26 và 29/10 tiến hành bay hiệu chuẩn hệ thống ILS, đèn tín hiệu, DVOR/DME, radar, ADS-B. Kết quả cho thấy các hệ thống đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khai thác của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).
Theo ACV, để phục vụ chuyến bay kỹ thuật và chuyến bay chính thức đầu tiên, các nhà thầu thi công Dự án Thành phần 3 - các công trình thiết yếu trong sân bay đang dồn lực cao độ. Hiện công trường huy động hơn 15.000 nhân lực và khoảng 3.000 máy móc thi công liên tục ngày đêm, tập trung vào các hạng mục trọng yếu như đường cất hạ cánh số 1, hệ thống đường lăn, sân đỗ tàu bay và lắp đặt thiết bị Nhà ga hành khách.
So với đầu tháng 11/2025, số lượng nhân lực thi công Dự án Thành phần 3 đã tăng thêm hơn 1.000 người, cho thấy quyết tâm cao trong việc bảo đảm tiến độ đưa sân bay Long Thành vào khai thác theo kế hoạch.
