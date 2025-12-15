Cận cảnh máy bay lớn nhất Việt Nam hạ cánh xuống sân bay Long Thành

Chuyến bay kỹ thuật được thực hiện nhằm kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ điều kiện khai thác bay tại sân bay Long Thành, bao gồm hệ thống dẫn đường, thông tin - liên lạc, quy trình tiếp nhận và điều phối tàu bay, hoạt động của hệ thống chiếu sáng đường băng, sân đỗ, cùng sự phối hợp giữa các lực lượng điều hành bay. Đây được xem là bước chuẩn bị quan trọng để bảo đảm cảng hàng không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn, an ninh trước khi chính thức đưa vào khai thác.