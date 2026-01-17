Cận cảnh công trường thi công cầu hơn 3.400 tỷ đồng nối Hà Nội - Phú Thọ

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2027, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Bắc Thủ đô và các địa phương lân cận.
Cầu Vân Phúc cùng tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 là hạng mục hạ tầng trọng điểm theo quy hoạch vùng Thủ đô. Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm cụ thể hóa các định hướng lớn trong quy hoạch phát triển vùng Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2050.
Phối cảnh cầu Vân Phúc khi hoàn thành.
Dự án cầu Vân Phúc là dự án nhóm A, với tổng mức đầu tư khoảng 3.443 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng khoảng 2.613 tỷ đồng, phần còn lại dành cho giải phóng mặt bằng và các chi phí liên quan. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hà Nội được giao làm chủ đầu tư.
Dự án có điểm đầu tuyến giao với Quốc lộ 32, thuộc địa phận xã Phúc Thọ (Hà Nội). Điểm cuối tuyến tiếp nối với dự án tuyến giao thông kết nối từ đê tả sông Hồng đến cầu Vân Phúc, tại ranh giới hành chính giữa Hà Nội và Phú Thọ.
Dự án có chiều dài khoảng 7,77 km, với vận tốc thiết kế 80 km/h. Quy mô kỹ thuật này cho phép tuyến đường đáp ứng tốt nhu cầu lưu thông liên vùng, bảo đảm an toàn và hiệu quả trong khai thác lâu dài.
Trong đó, đoạn tuyến đường kết nối từ cầu Vân Phúc ra Quốc lộ 32 dài 4,81 km, có bề rộng nền đường 32 m. Mặt cắt ngang tuyến đường được bố trí 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, bảo đảm năng lực thông hành lớn, phù hợp với vai trò là tuyến dẫn quan trọng khi cầu Vân Phúc đi vào khai thác.
Phần cầu Vân Phúc có chiều dài 2,97 km, bao gồm cầu cạn khu vực lòng hồ Vân Cốc, cầu dẫn và cầu chính vượt sông Hồng.
Cầu được thiết kế với bề rộng 20,5 m, đáp ứng quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Đây là quy mô phù hợp với chức năng kết nối liên vùng, bảo đảm lưu thông ổn định giữa hai bờ sông Hồng.
Theo ghi nhận những ngày giữa tháng 1/2026, máy móc, nhân lực của nhà thầu chia thành nhiều mũi thi công các hạng mục mố nhô, cầu tạm, đúc dầm, cọc khoan nhồi D2000… Dự kiến hoàn thành mố nhô, cầu tạm trong tháng 1/2026. Theo kế hoạch, dự án cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra Quốc lộ 32 sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong năm 2027.
Khi đó, công trình không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu mà còn mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối giữa Hà Nội với Phú Thọ và các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc.
Với vị trí chiến lược, cầu Vân Phúc được kỳ vọng trở thành động lực quan trọng, góp phần hình thành mạng lưới giao thông liên vùng hiện đại, đồng bộ trong tương lai.
