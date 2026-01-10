Cận cảnh hầm chui gần 800 tỷ đồng ở Hà Nội trước ngày về đích

Sau hơn ba năm triển khai kể từ khi khởi công vào tháng 10/2022, dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng hiện đang bước vào giai đoạn tăng tốc thi công. Công trình có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội làm chủ đầu tư, được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô.
Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng là công trình hầm chui thứ 5 được xây dựng tại Hà Nội kể từ năm 2009, sau các hầm chui Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương.
Theo thiết kế, hầm chui và hệ thống đường dẫn có tổng chiều dài 890 m theo hướng tuyến Vành đai 2,5. Trong đó, hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m.
Mặt cắt ngang được bố trí phù hợp với lưu lượng phương tiện lớn, đoạn qua hầm mỗi chiều gồm hai làn xe, rộng 3,5 m mỗi làn. Đoạn ngoài hầm mở rộng lên ba làn xe mỗi chiều, tạo điều kiện cho các dòng xe lưu thông thuận lợi, hạn chế xung đột tại khu vực nút giao.
Hiện dự án đang được triển khai với mục tiêu hoàn thành trong quý I/2026. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News những ngày đầu tháng 1/2026, nhiều hạng mục của công trình đã dần lộ diện. Tại phía đường Kim Đồng, đoạn đường dẫn vào hầm cơ bản hoàn thiện, mặt đường đã được trải nhựa, hình thành tuyến lưu thông.
Trên trục đường Giải Phóng, mặt đường đã được thảm nhựa trở lại, phạm vi rào chắn thi công được thu gọn. Cùng với đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng.
Theo phương án mới, khu vực này được bố trí bổ sung ba làn xe với bề rộng tối thiểu 10 m, phục vụ lưu thông theo hướng từ Giáp Bát đi vào trung tâm thành phố. Các hướng di chuyển khác qua nút giao vẫn được duy trì bình thường, góp phần hạn chế ùn tắc trong thời gian thi công.
Tại khu vực hầm chui, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Hàng chục công nhân đang tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại như tường chắn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường gom hai bên, lan can hầm và các đốt hầm vượt qua đường Giải Phóng.
Nhiều hạng mục của dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng đã cơ bản hoàn thành.
Trong khi đó, đoạn đường dẫn và hầm kín hướng lên tuyến Vành đai 2,5 vẫn đang trong quá trình thi công. Đây được xem là hạng mục phức tạp nhất của dự án khi hầm chui phải đi ngầm dưới tuyến đường sắt đang khai thác.
Việc thi công tại khu vực này đòi hỏi kỹ thuật cao, quy trình nghiêm ngặt nhằm bảo đảm an toàn cho kết cấu đường sắt cũng như hoạt động chạy tàu.
Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông Vành đai 2,5, tăng cường khả năng kết nối giữa các tuyến đường và khu vực nội thành phía Nam Hà Nội.
Công trình được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, một trong những điểm nóng ùn tắc kéo dài nhiều năm qua.
Bình luận